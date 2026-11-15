《王权陨落：岩冠之境》DLC 上架 Steam：首发特惠 ¥31.5，基础游戏同步加入 XGP

IT之家 11 月 15 日消息，由 Mythwright 开发并发行的极简策略塔防游戏《Thronefall - Craaghelm〈王权陨落：岩冠之境〉》现已正式在 Steam 平台发售，该作是《王权陨落》的首个大型 DLC 扩展包，国区首发特惠价 31.5 元（原价 35 元，-10%），优惠截止至 11 月 25 日。需要注意的是，本 DLC 必须拥有基础游戏《Thronefall〈王权陨落〉》才能运行。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4822240/Thronefall_Craaghelm 王权陨落岩冠之境/）。

《王权陨落》本体于 2024 年 10 月正式发售，凭借极简主义美术风格、昼建夜守的核心循环在 Steam 平台收获超过 2.3 万条评测，好评率高达 96%，累计销量突破 82 万份，OpenCritic 综合评分 86 分。本次推出的《岩冠之境》将叙事舞台转向矮人王国，玩家扮演最后一位矮人王，带领幸存者从发狂的机械构装体手中夺回祖辈的山中殿堂。

据官方介绍，本次 DLC 内容体量相当充实，核心新增内容包括：

8 张全新主题地图：涵盖 Widerhall、Myrkforst、Brewerk、Lichtspalt、Grundsteg、Schattengrund、Tiefenlift 与 Zentrum，熔岩流、移动平台、封锁要道等地形既可能成为助力，也可能带来灾难。

全新武器系统：包括由矮人领主亲手锻造的「巨龙之吼」近战武器，以及可高举成对部署的防御道具「双生堡垒」。

新增货币与建筑：秘银与能量核心将作为全新货币驱动复兴事业；新增特权建筑涵盖保护经济建筑的刺墙，以及激战中提供治疗的疗愈温泉等。

更多异变与敌人：加入火山灰、自然灾害、巨石等随机异变事件，并引入发条巨象、战利品哥布林、跳跃机器人等新敌人。

新单位与英雄：新增投斧手、飞艇、步行坦克等作战单位。

定价方面，除单独购买 DLC 外，Steam 商店同时上架了《Thronefall: Royal Edition》捆绑包，包含基础游戏、本次 DLC 与游戏原声，折扣后售价 89.53 元（原价 106 元，-16%），较单买立省约 11%。此外，今日基础游戏《王权陨落》本体同步登陆 Xbox Series X/S 并加入 Xbox Game Pass 订阅库，DLC 内容需单独购买，不包含在 XGP 中。

游戏图赏：

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