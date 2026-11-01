《足球经理 27》今日发售：国区售价 268 元，首发加入 PC Game Pass

IT之家 11 月 11 日消息，由 Sports Interactive 开发、SEGA 发行的足球策略模拟游戏《足球经理 27》（Football Manager 27，简称《FM27》）已正式在 Steam 平台正式发售，国区定价 268 元，不锁国区。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4530370/足球经理 27/?l=schinese&cc=cn）。

据介绍，本作国区标准版定价 268 元，预购期间曾提供 10% 首发折扣（折后 241.2 元），该促销已于发售日截止。游戏首发同步登陆 PC Game Pass 及 Xbox Game Pass Ultimate 订阅库，订阅用户可直接游玩。在语言支持方面，《FM27》提供 简体中文界面与字幕，但不含中文配音；游戏共支持 20 种语言。此外，本作采用 Denuvo 反篡改（Denuvo Anti-tamper）DRM 保护，并带有每日最多 5 次的机器激活限制。

作为《足球经理》系列的年度续作，《FM27》核心玩法围绕俱乐部经营展开，玩家需要选择球队、塑造阵容、制定战术，并在转会、训练与比赛决策中贯彻自身的足球理念。官方介绍中强调：

选择球队、定义风格，并发现其他教练未曾留意的可能性。既可以押注一名青训新星，也可以卖掉不符合队伍理念的当家球星。让球队在训练过程中融为一体，打造属于自己的战术蓝图，最后在全场注视下引领球队走向赛场。

相较于前作，《FM27》在系统层面进行了多项革新，主要新特性包括：

战术效能系统（Tactical Effectiveness） ：全新维度的阵容构建机制，将引援、训练与战术打法串联，衡量球员是否真正具备执行教练战术蓝图的能力。

战术微调系统（Tactical Tweaks） ：教练可在场边实时下达战术调整指令，精准利用对手防线空当；同时新增更细致的个人指令，强化对球队进攻禁区方式的控制。

比赛引擎升级 ：基于与 Hawk-Eye Innovations 的合作及动捕数据，全面改进球员跑位、加速与转身动画，引入身体假动作、Elastico、脚后跟扣球等新技能动作；耐力属性对球员体能消耗与恢复的影响显著增强。

全新多人模式 Shuffle Draft ：与 FIFAe 合作开发的快节奏多人模式，以阵容构筑为核心玩法。

比赛日氛围强化：升级观众、球场与比赛日环境渲染，使每场赛事更具足球剧场感。

游戏图赏：

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