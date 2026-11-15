我国新能源重卡单月渗透率超 50%，10 月新车销量中已占多数

IT之家 11 月 15 日消息，据中央广播电视总台中国之声报道，近日，中国汽车工业协会发布数据显示，10 月我国新能源重卡单月渗透率超过 50%，新能源车型在当月重卡新车销量中已占多数。

今年印发的《推动新能源重卡规模化应用实施方案》明确，到 2030 年，围绕国家高速公路网“5 射 4 纵 5 横”重点路段建设零碳公路运输通道 3 万公里，加大新能源重卡全场景应用支持力度。眼下，政策蓝图加速落地，近日，多地印发文件，部署零碳运输通道建设，引导新能源重卡由短途运输向中长途干线拓展。

IT之家查询获悉，《方案》提出，到 2030 年，新能源重卡渗透率达到 40%，保有量突破 160 万辆、占比达到 20% 左右；京津冀、汾渭平原等地区固定线路短倒运输电动化比例超过 80%；结合高速公路网建设电动重卡补能设施，打造零碳公路运输通道，支持并引导建设重卡充换电站 3000 个左右，引导在重点场景科学布局加氢站、绿色燃料加注站；高速公路新能源重卡货运量占比达到 18%；建立适应新能源重卡规模化应用的基础设施、技术装备、配套服务、标准规范和政策保障体系，形成多部门协同、多主体联动的推进机制。

加快零碳公路运输通道建设。围绕国家高速公路网“5 射 4 纵 5 横”重点路段建设零碳公路运输通道 3 万公里，5 射包括 G1 京哈、G2 京沪、G3 京台、G4 京港澳、G5 京昆，4 纵包括 G15 沈海、G25 长深、G45 大广、G65 包茂，5 横包括 G20 青银、G30 连霍、G42 沪蓉、G60 沪昆、G80 广昆高速公路。

加快高速公路服务区充换电设施建设。有序扩大高速公路货运繁忙路段电动重卡充换电设施覆盖范围，强化跨区域充换电设施有效衔接，满足中长途运输补能需求。新（改）建的高速公路服务区应同步建设重卡充换电设施或预留建设安装条件，已建成的高速公路服务区加快重卡充电设施建设和改造，逐步提升重卡充电车位数量，根据实际需求因地制宜建设重卡换电设施。