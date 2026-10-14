中欧就混动汽车、电动汽车贸易问题达成共识，中汽协会表态支持

IT之家 10 月 14 日消息，今天（14 日）午间，中国汽车工业协会发布《中国汽车工业协会关于中欧混动汽车、电动汽车磋商共识的声明》。

声明提到，近日，中欧双方秉持相互尊重、平等协商的原则，在贸易投资磋商机制下就混动汽车、电动汽车贸易问题开展了密集磋商并达成共识。中国汽车工业协会对此高度关注，并对磋商取得的积极成果表示欢迎和支持。

中汽协会指出，当前全球贸易保护主义抬头，国际经贸环境的不确定性明显上升。汽车产业全球化程度高、产业链供应链长、跨国协作紧密，面临政策壁垒、供应链重构等多重挑战。如果任由贸易摩擦升级，不仅会推高企业成本、扰乱正常市场秩序，也会损害消费者利益，影响汽车产业转型升级。中欧作为全球重要经济体和汽车市场，产业互补性强、合作空间广阔。双方坚持通过机制化磋商管控分歧、妥处摩擦，以对话代替对抗、以合作化解争端，是符合双方根本利益的理性选择。

声明提到，此次中欧在世界贸易组织（WTO）多边规则框架下，明确秉持基于事实、非歧视、合规三项原则，就混动汽车、电动汽车贸易问题达成共识。这一共识有助于稳定双方产业预期，维护汽车产业链供应链稳定畅通，为车企开展贸易投资合作创造更加可预期的环境；也有助于维护双方产业界和消费者的共同利益，避免贸易摩擦升级。中欧依托 WTO 平台，坚持以对话协商的方式处理贸易摩擦，为国际社会妥处分歧树立了典范。

IT之家从声明获悉，中汽协会称，愿继续发挥桥梁纽带作用，推动行业加强沟通协调，支持中欧在贸易投资磋商机制下相向而行，落实共识、妥处分歧，共同维护公平、开放、非歧视的国际贸易环境，为全球汽车产业绿色低碳转型和可持续发展注入正能量。

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