苹果智能家庭中枢 HomeView 首批评测出炉：Siri AI 问题频出，隐私问题引担忧

IT之家 11 月 15 日消息，苹果首款智能家庭中枢 HomeView 已经于 11 月 13 日在海外上市，配备 7 英寸 Liquid Retina 显示屏、A18 芯片、人脸识别功能，但外界期待已久的 Siri AI 仍处于测试阶段，如今出炉的首批媒体评测、用户体验说明，苹果还有大量工作没有完成。

NBC 首席科技分析师 Joanna Stern 表示，这款设备的 Siri AI 体验并不算优秀，例如当你说嘿 Siri 时，房间的其他设备会被叫醒，而不是 HomeView。而且 Siri AI 经常会答非所问，有时候甚至是直接卡住几分钟。

The Verge 智能家居编辑 Jennifer Pattison Tuohy 表示，HomeView 的 Siri AI 经常无法妥善处理个人信息上下文请求，有时响应缓慢，有时根本无法完成任务。她表示：“如果 Siri AI 是一名真人私人助理，我早就因为她办事太慢而解雇她了。”

同时有 Reddit 用户表示，尽管设备已经更新至最新系统，Siri 仍拒绝帮他设置计时器，理由是需要更新版本的操作系统。另一名 HomeView 用户也报告了类似问题，他这边甚至无法打开 Safari 浏览器。

科技媒体《Tom's Guide》更是给出了犀利的批评：“Siri 的能力不如其他 AI 助手。”该媒体认为 HomeView 的个性化设置选项有限、支持的流媒体应用较少，以及缺少实体摄像头和麦克风禁用按键等。

此外，《The Verge》还在评测中发现了让人担忧的隐私问题：家庭成员的个人信息可能会出现在所有人都能看到的共享屏幕上。例如，测试编辑能在设备上看到她女儿的短信内容。HomeView 支持通过人脸识别认出最多 6 名用户，但评测结果表明，苹果在个人账户切换机制方面仍有改进空间。

当然部分媒体也给出了正面评价。TechRadar 称赞了 HomeView 的音质和个性化功能，AppleInsider 虽然指出了设备的软件问题，但仍推荐购买。显然爱戴苹果的消费者们都想买到完善的产品，但从目前的情况来看，HomeView 很难成为一款值得推荐的产品。