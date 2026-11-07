国行 Siri AI 新线索：苹果 iOS 27.3 首个开发者预览版新增专属功能 Flag

IT之家 11 月 7 日消息，消息源 @itspdfu 今天（11 月 7 日）在 X 平台发布推文，报道称苹果公司正努力在中国大陆引入 Siri AI，在 iOS 27.3 首个开发者预览版 Beta 系统中已添加相关的功能标志。

消息源称在 iOS 27.3 系统中，苹果公司为 IntelligenceFlow 新增了一个名为 LinwoodChinaMainland 的功能标志（feature flag），目前处于禁用状态，而名为 siriAIInChinaMainland 的内部逻辑会读取这个标志。

IT之家查询公开资料，IntelligenceFlow 是 Siri AI 和 Apple Intelligence 背后的内部框架，可以把它理解成 AI 的调度层：协调对话、模型和工具，让 Siri 不只是回答，还能安排执行任务。

该条推文指出在这套 Siri AI 内部基础设施组件中，出现了一个与中国大陆启用 Siri AI 资格有关功能标志，但这个标志是中国市场机型获得 Siri AI 使用资格的必要条件，但不是充分条件。通俗地说，就是“其中一道门已经装好了，但还锁着；即使打开这道门，也不代表其他门都能通过”。