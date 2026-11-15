《我的世界》将迎来回旋飞盘武器，基岩版解锁完整副手功能

IT之家 11 月 15 日消息，虽然这次并不是正式的《我的世界》Live 发布会，但在当地时间周六举行的 TwitchCon 直播活动中，开发商 Mojang 还是公布了几项游戏后续更新计划，介绍了未来将通过 Game Drop 更新加入游戏的新内容。

IT之家注意到，《我的世界》目前已经提供了不少武器选择，但远程武器的种类一直比较有限。此前，玩家只能使用弓、弩和三叉戟等武器攻击远处的敌人。虽然冰球即将在今年 12 月作为全新道具加入游戏，但 Mojang 今天又公布了一款即将推出的新武器：投掷飞盘（Throwing Disc）。

这款武器最有意思的地方在于，它具有自动返回机制。与回旋镖类似，玩家将飞盘投掷出去后，它会在飞行一段距离后返回手中。从目前展示的效果来看，飞盘的有效投掷距离似乎比较有限，但它可以在坚硬的表面之间反弹，从而延长飞行时间。

此外，飞盘还能直接穿过敌对生物。这意味着，只要投掷角度合适，玩家就能用一次投掷同时击中多个敌人。

与游戏中的其他武器一样，投掷飞盘也将提供铜、铁、金、钻石和下界合金等不同材质版本。不同材质可能会影响武器的耐久度和伤害，材质越高级，性能预计也会越好。不过，Mojang 此次尚未公布这款武器的具体合成配方。

与此同时，Mojang 还宣布，《我的世界》Java 版的一项经典功能终于要登陆基岩版：玩家可以在副手中自由携带几乎任何物品。

目前，Java 版和基岩版在副手功能上存在明显差异。基岩版玩家只能在副手中携带少数特定物品，例如盾牌、不死图腾和烟花火箭，甚至无法像 Java 版玩家那样将火把放在副手中，以便在挖矿时随手照明。

此次更新将把 Java 版现有的副手功能扩展至基岩版，允许玩家不受限制地在副手中携带各种方块和物品，甚至包括此次公布的全新投掷武器。

遗憾的是，Mojang 尚未公布这两项功能的具体上线日期。官方计划在 2027 年通过一次 Game Drop 更新推出相关内容。

值得一提的是，这两项新功能也有可能与《我的世界》备受期待的全新维度更新一同推出。此前，Mojang 已计划在 2027 年为游戏加入一个全新的维度，这也将是游戏时隔 15 年迎来的首个全新维度。