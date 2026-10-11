微软任命前 Reddit 首席产品官 Maria Angelidou-Smith 出任《我的世界》开发商 Mojang 新任 CEO

IT之家 10 月 11 日消息，微软 XBOX 宣布，前 Reddit 首席产品官 Maria Angelidou-Smith 将出任《我的世界》开发商 Mojang 的新任 CEO，接替 Kayleen Walters。她将于 10 月 19 日正式上任，直接向 Xbox CEO Asha Sharma 汇报。

微软 XBOX 业务 CEO Asha Sharma 在内部备忘录中表示，Mojang 已经拥有一支优秀的开发团队，能够深入理解《我的世界》及其玩家。微软本次任命旨在引入一位具备大规模社区产品运营经验、技术背景扎实，并了解创作者、产品、技术与商业化之间关系的管理者。

Sharma 还强调，Angelidou-Smith 上任后的首要任务“是向《我的世界》的开发团队和社区学习，了解这款游戏之所以受到玩家喜爱的原因”。

不过，玩家群体挖掘发现，Angelidou-Smith 此前的职业经历主要集中在社交平台产品运营，而非游戏开发。因此，这项任命也引发部分玩家对《我的世界》未来发展策略的担忧。

目前。《我的世界》仍拥有庞大的玩家群体，据报道，该游戏平均每天吸引超过 30 万名新玩家，本作全球累计销量已经突破 4.25 亿份。