社交 VR 平台 Somnium Space 宣布即将重返 Steam，预计相应版本将全面清除加密货币内容

IT之家 11 月 15 日消息，据外媒 RoadtoVR 报道，社交 VR 平台 Somnium Space 在 2021 年因涉及虚拟货币交易被 V 社从 Steam 平台下架，如今该平台计划于下个月重新登陆 Steam，未来还将推出苹果 Vision Pro 版本。

Somnium Space 此前与虚拟货币/ NFT 有着密切联系。2019 年 10 月，该平台开始拍卖虚拟土地；一年后，其推出了虚拟货币 CUBE。2021 年，Valve 开始清理 Steam 平台上的加密货币及 NFT 相关游戏，Somnium Space 也因此受到影响，转而通过引导玩家使用自有启动器的方式继续运营。

从目前的安排来看，Somnium Space 重返 Steam 平台意味着其必须遵守 Steam 对加密货币和 NFT 的全面禁令，参考其 Steam 页面介绍，“我们的目标是让所有符合平台 18 岁以上年龄要求，并完成强制免费年龄验证的用户，都能够访问 Somnium Space 的核心体验。我们无意通过设置购买门槛，将平台核心功能限制在付费用户范围内”，意味着相应游戏的 Steam 版本预计将全面清除加密货币和 NFT 等内容。

与主要围绕用户自制免费世界的 VR 社交平台 VRChat 不同，Somnium Space 从创立之初便定位为一个基于现实经济的虚拟世界。平台允许用户创建付费私人实例，应用场景包括演唱会、线上课堂、会议、付费活动以及需要内容审核的社交聚会等。