Anthropic 报告：AI 重塑公司用工结构，初级技术岗招聘明显收缩

IT之家 10 月 18 日消息，Anthropic 于当地时间周五发布的一份报告显示，过去一年里，公司员工构成与业务工作形态都发生了显著变化。

Anthropic 认为，该公司内部的职场变化趋势，能够预示“人工智能将如何改变整个经济体的工作组织方式、招聘模式与劳动力需求”，尤其是因为这家企业已经“围绕人工智能深度重塑了自身工作流程”。即便其他机构不会像 Anthropic 这样全面、或是采用完全相同的方式落地 AI，这份报告也为外界提供了一个有趣的窗口，一窥该公司当下的运营模式。

值得关注的是，Anthropic 正在减少初级岗位招聘。自 2025 年初以来，技术部门初级员工占比从 21% 下降至 14%，初级技术岗新员工占比降幅更大，由 27% 跌至 9%。

Anthropic 还提到，技术团队在全体员工中的占比有所下降，从 61% 降至 56%。公司将该趋势归因于“企业规模扩张过程中业务职能板块的自然扩充”，同时还有“代码工具让非技术员工能够自行开发软件”这一因素。

据转述，有员工表示在 Anthropic 长期承受着压力，需要尽可能加快进度，凡事都用 Claude 来完成。在 2026 年 4 月开展的员工调研中，27% 的受访者表示借助 Claude，自身工作效率有所提升；20% 的受访者称工作内容已经转变，“从亲手完成任务变成管理多个 Claude 实例”。有工程师把这份工作比作照看孩子：“照看孩子的时候，每个孩子的诉求都同等需要你的关注，不同的 Claude 实例也是如此。”

IT之家注意到，报告还指出，Claude 会产出海量文本，需要人工阅读整理，“人的注意力与判断力”正成为生产力的瓶颈。

不出所料，报告认为引入 AI 提升了公司整体效率，体现为“人均产出更多代码、每名销售签下更多订单、处理合同的数量有所增加”。公司承认，“产出更多代码并不等同于代码质量更高或是业务收益更好”，但目前尚未发现代码质量下降的迹象。

报告提到，根据日程数据统计，员工人均会议时长相比一年前增加 20%，技术岗位员工的会议时长上涨 16%。公司认为原因在于“人与人之间的信任与责任追溯至关重要”，多名员工反复提到，“面对面协同必不可少”。