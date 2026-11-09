新西兰玩家抢先预载《GTA 6》，PS5 主界面背景音乐曝光

IT之家 11 月 9 日消息，Rockstar Games 旗下《侠盗猎车手 6》（GTA 6）首次向玩家展示了游戏的主界面音乐。随着 PS5 版游戏预载在新西兰开放，玩家开始分享一段合成器风格的背景音乐。这段音乐会在 PS5 主屏幕上选中《GTA 6》时播放。

新西兰玩家成为全球首批能够预载《GTA 6》的玩家，同时也率先听到了 PS5 主屏幕上将游戏光标停留在其图标上时播放的背景音乐。

IT之家注意到，这段音乐采用了舒缓的合成器曲风，带有浓厚的 20 世纪 80 年代复古气息。这与此前《GTA 6》宣传素材中出现的音乐风格相吻合，包括游戏预告片以及 Extended Look（加长版预览视频）开头和结尾使用的配乐。

据 RockstarINTEL 报道，在游戏预载正式开放之前，这段音乐就已经通过 Razed 首次曝光。Razed 是一名开发者，曾为《GTA 5》制作 NaturalVision 画质增强模组。当时，《GTA 6》的相关文件已经出现在 PlayStation 商店的后台系统中。

不过，这是否意味着玩家进入《GTA 6》后，也会听到这段音乐？答案未必如此。

这段音乐实际上是在 PS5 主屏幕上播放的，类似于电影海报搭配背景音乐的形式，属于主机系统界面的一部分，并不一定与游戏内部菜单使用的音乐相同。

目前，《GTA 6》PS5 版预载正在按照不同地区陆续开放，玩家可以从当地时间 11 月 10 日零点开始下载。Xbox Series X|S 版则将在 11 月 10 日格林尼治标准时间（GMT）零点面向全球玩家开放预载。