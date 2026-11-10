《GTA 6》虚构跑车 Grotti Cheetah 走进现实，售价 100 万英镑

IT之家 11 月 10 日消息，Grotti Cheetah 是《侠盗猎车手》（GTA）系列中的一款虚构跑车，其中 Grotti 品牌实际上是 Rockstar 对法拉利（Ferrari）的戏仿。为了庆祝《GTA 6》即将发售，Rockstar 与汽车改装公司 West Coast Customs 合作，将这款游戏中的虚构跑车带到了现实世界。

据 Insider Gaming 报道，这辆实车以法拉利 Testarossa 为基础，经过大规模改装，最终呈现出与游戏中 Grotti Cheetah 高度相似的外观。

这辆全球独一无二的跑车目前正在伦敦高端百货公司 Selfridges 展出并公开出售，属于其名为“在 The Corner Shop 探访罪恶城”（Visit Vice City at The Corner Shop）的主题推广活动，其标价高达 100 万英镑（IT之家注：现汇率约合 896.6 万元人民币）。

这辆 Cheetah 采用了《GTA 6》的标志性蓝粉配色。车头还装有 Grotti 品牌徽标，设计颇具幽默感：原本属于法拉利的跃马标志，被一只腾跃的兔子取代。

X 平台上的 GTA GFX 账号已经发布了两条帖子，展示这辆全球唯一的现实版 Grotti Cheetah，其中一条分享了实车照片，另一条则发布了视频。Selfridges 展览现场的首批照片也已经在 Reddit 上流传。

据 Hypebeast 报道，这辆 Cheetah 搭载一台自然吸气 4.9 升 V8 发动机。目前尚不清楚其是否能合法上路。

考虑到高达 100 万英镑的售价，能够购买这辆车的人恐怕不会太多。不过，或许会有财力雄厚的 GTA 游戏爱好者愿意将这辆独一无二的跑车收入自己的收藏。即使最终无人问津，它至少也能在 Selfridges 吸引大批好奇的围观者。

而对于买不起实车的玩家来说，也不必太过遗憾：再过几天，他们就能在《GTA 6》中驾驶 Grotti Cheetah，尽管驰骋的只是虚拟世界中的罪恶城街头。