华硕推出 17L 商用台式机 P302MV，基于英特尔酷睿 200 "Raptor Lake" 移动处理器

IT之家 11 月 16 日消息，华硕 (ASUS) 本月 13 日宣布推出型号为 P302MV 的 ExpertCenter P300 Mini Tower 商用台式整机。该型号三维 168×289×259 (mm)，体积约 17L；质量 6kg。

其采用 MoDT 设计，基于英特尔酷睿 200 系列 "Raptor Lake" 移动处理器，可选酷睿 7 240H、酷睿 5 210H、酷睿 3 100U，支持 45W TDP。

P302MV 内置电源，采用前方和侧面进气、后方排气的散热设计，满载噪声 32dB；拥有 2 个 DDR4 SO-DIMM 内存插槽、至少 2 个 M.2 PCIe 插槽、2 个 SATA III 6Gbps 接口，配备 Wi-Fi 6 (1×1) 无线网卡。

其前方具备 1 个 USB-C 5Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、1 个二合一音频插孔，可选 DVD 光驱；后方提供 1 个 HDMI 2.0、1 个 DisplayPort 1.4、6 个 USB-A 480Mbps、1 个 2.5GbE RJ-45、2 个音频插孔。