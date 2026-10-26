机械师带来“星舰白”配色曙光 PRO MoDT 水冷整机，10 月 30 日发售

IT之家 10 月 26 日消息，机械师 (MACHENIKE) 今日宣布其 MoDT 游戏水冷整机曙光 PRO 将新增“星舰白”配色款式。新品开售时间为 10 月 30 日 10:00。
这两款配置均基于英特尔酷睿 i9-14900HX 处理器，拥有 GeForce RTX 5060 Ti (8GB) / 5070 桌面显卡，搭配 32GB DDR5 内存、1TB PCIe Gen4 SSD 存储，支持 Wi-Fi 6E 无线网络，搭配 4 个 120mm 幻彩灯带风扇。
GeForce RTX 5060 Ti 款曙光 PRO 星舰白配备 240mm AIO 液冷散热器、650W 80 PLUS 电源，到手价 10499 元；GeForce RTX 5070 款则配备 360mm AIO 液冷、1000W 80 PLUS 铂金电源，到手价 13499 元。
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