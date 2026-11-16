开发者为《赛博朋克 2077》推出 Torrent 画质模组，引入 3D 雨滴与真实雷暴天气系统

IT之家 11 月 16 日消息，据外媒 eurogamer 报道，近期一位开发者 CyanideX 为《赛博朋克 2077》推出了一款名为 Torrent 的画质模组，该模组对游戏中的雨天效果进行了全面改造，将原本较为简单的平面降雨效果替换为独立的 3D 雨滴，同时加入雷暴天气系统，进一步提升夜之城的环境表现。

IT之家获悉，该模组为每一滴雨水均设置了大小和下落速度，雨滴效果还会根据玩家的移动状态动态调整。例如，玩家驾驶车辆高速行驶时，雨滴会受到气流影响，朝挡风玻璃方向倾斜；遇到强风天气时，雨滴还会被吹向侧面。

此外，雨滴能够反射路灯、霓虹灯、汽车前灯及尾灯的光线，并且不会穿过屋顶或建筑物落入室内。雨水落地后会产生飞溅效果，暴雨天气还会在远处形成水雾，车辆驶过湿滑路面时，轮胎也会扬起明显的水花。

Torrent 还在模组中为游戏加入了全新的闪电系统，雷电会以分叉状形式出现，在短暂闪烁后逐渐消失。玩家可以通过 10 个档位调整闪电出现的频率。如果同时安装 AudioXL MOD，每次闪电出现后还会伴随雷声，声音延迟将根据闪电发生位置与玩家之间的距离动态调整。

考虑到部分玩家可能对闪烁光线较为敏感，Torrent 还提供 Reduce Flashes（减少闪烁）选项。启用后，闪电亮度会有所降低，原本快速闪烁的效果将替换为一次缓慢的亮光，同时闪电出现次数也会减少一半。

该 MOD 兼容 Nova City 2 及其他天气类 MOD。对于使用 Nova City 2 的玩家，Torrent 还会额外加入暴风天气效果，例如随风在街道间流动的雾气。目前，Torrent 已经在 Nexus Mods 平台开放下载。IT之家附项目地址（https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/37031）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。