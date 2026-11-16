“第二代豆包手机”努比亚 NaviX Ultra 星空典藏版全平台开售，6,999 元

IT之家 11 月 16 日消息，努比亚手机官方今日宣布，努比亚 NaviX Ultra 星空典藏版全平台开售。该机延续经典星空设计，并采用微纳米浮雕工艺打造。IT之家查询获悉，新品售价 6,999 元，仅提供 16GB+512GB 一个版本。

IT之家注意到，被称为“第二代豆包手机”的努比亚 NaviX Ultra 于 9 月 16 日发布，号称“全球首款 AI 智能体手机”，由中兴通讯努比亚全链路主导打造，实现一句话让 AI 跨应用执行复杂任务，豆包手机助手主导 AI 助手体验，售价 5,999 元起。

努比亚 NaviX Ultra 搭载行业首个集成指纹识别的独立 AI 按键，支持方言识别能力、语音唤醒能力，并内置 Seed 最新全双工语音大模型，按键位置也进行了优化，更方便操作。

硬件配置上，努比亚 NaviX Ultra 搭载第五代骁龙 8 至尊版移动平台，搭载 6.78 英寸 1~144Hz LTPO 2.0 自适应刷新率屏幕，后置 2 亿像素主摄，内置 7100mAh 电池。

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