中汽协会将对比亚迪、赛力斯、蔚小理、小米等 17 家重点汽车企业的供应商账款支付情况开展调研评估

IT之家 11 月 16 日消息，中国汽车工业协会今日发布通知，将对 17 家重点汽车企业的供应商账款支付情况开展调研评估，推动汽车企业规范供应商账款支付。

此次调研评估工作每年开展一次，采取“车企定期报送 + 样本供应商抽查”相结合的方式进行。汽车企业需于每年 1 月 31 日前报送上一年度账款支付情况报告，并于 7 月 31 日前报送当年上半年账款支付情况报告。

同时，将从每家企业的供应商中随机抽取样本供应商，数量不少于 15 家，通过资料核查、现场调研等方式确认报送信息的真实性。

评估内容包括：

企业账款支付管理制度和数字化系统建设情况；

中小企业账款支付账期是否不超过 60 天、是否全部采用现金支付；

非中小企业账款支付账期是否符合 60 天要求；

现金和银行承兑汇票支付比例是否不低于 80% 等。

工业和信息化部相关负责人表示，此次调研评估是落实《关于推动汽车企业规范供应商账款支付优化账期管理的通知》要求的重要举措。此次发布的通知进一步明确了账期调研评估工作的具体事项，细化了评估范围、工作机制、异议处理及监督机制等执行要求，引导行业企业推动账期承诺落地见效，对促进汽车行业规范健康发展具有重要意义。

工业和信息化部相关负责人说，按照要求，工业和信息化部将每年开展一次系统调研评估并公布评估结果，晒晒“成绩单”，鼓励先进典型，督促后进整改，推动塑造良好产业生态。对应付账款规模大、故意拉长账期或投诉较多的汽车企业，工业和信息化部将联合相关部门开展约谈并督促整改。希望通过上述举措，充分激发各方的积极性，共促产业高质量发展，不断提升产业链供应链韧性和安全水平，加快构建公平公正、诚实守信、互利共赢产业生态。

IT之家附 17 家重点汽车企业名单如下：