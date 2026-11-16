漫步者推出花再 Halo PixelBar AI 桌面音箱：屏幕支持显示歌词、搭载智能体人设，699 元

IT之家 11 月 16 日消息，漫步者现已在京东上架花再 Halo PixelBar AI 智能桌面音箱，该产品屏幕能够显示歌词及自定义内容，支持语音点歌，同时具有动态灯效，定价 699 元，部分地区国补后低至 568 元。

该机采用条形设计，可妥帖放置于显示器下方。正面两侧为对称的喇叭网罩，中部镶嵌一块能展示趣味表情、歌词及时间等信息的数码屏幕。机身融入了 6 种深渊动态氛围灯效，支持约 1680 万色 RGB 炫彩。顶部设有操作按键。

该音箱的屏幕支持歌词显示、多主题壁纸与文字图案 DIY 玩法，并集成了番茄钟、计时器等功能，还能实时推送 PC 消息、热点和天气信息。

该机搭载 52mm 双全频驱动单元与双对称式倒相管，内置高性能 D 类功放，连续不失真功率为 15W，峰值功率可达 30W。音箱预设了游戏（包含 FPS、赛车、MOBA 专属调音）、音乐、电影及 DIY 模式，支持一键切换场景，带来适配不同需求的场景声效。

该机深度绑定火山引擎、扣子平台和豆包大模型，构建了专属的“花再 AI 智能体”。其支持自然语音交互与无网离线指令，联动 QQ 音乐即可语音点播海量歌曲，并提供 12 种灵动音色可供用户自由选择。

IT之家附产品参数：