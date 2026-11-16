华为徐直军回忆分布式基站诞生：2003 年余承东发现痛点，最终成为今天 3G、4G、5G 基站标准形态

IT之家 11 月 16 日消息，华为官方 X 账号 11 月 11 日分享了轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》（《Inside Huawei's innovation journey: Seeing it,living it,leading it》）。

徐直军在文中回忆，2003 年，自己被任命为无线产品线总裁。当时这个部门只有 2000 多人，正在做 3G 产品。自己的使命，是让华为从固定网络设备供应商，转变为同时提供固定和移动网络设备的供应商。

他透露，当时余承东负责 WCDMA 产品 —— 这是支撑 3G 网络的主要技术之一。与荷兰运营商 Telfort 一起巡检基站机房时，余承东发现欧洲的站点获取成本高得惊人，而且根本没有空间再新建基站。

徐直军称，余承东从欧洲打电话给自己，商量能不能把基站拆成两部分 —— 一部分装在铁塔上，另一部分装进一个小盒子，可以塞进现有基站的机柜里。徐直军和余承东都觉得这个方案可行，于是决定做分布式基站。

他表示，这个方案遭到许多运营商和设备商的抵触，但最终成为今天 3G、4G、5G 基站的标准形态。

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IT之家注：分布式基站是新一代通信网络覆盖设备，核心特征是将基带处理单元（BBU）与射频处理单元（RRU）分离，通过光纤连接实现协同工作。分布式基站最早应用于 WCDMA 和 CDMA2000 网络，后在中国移动 TD-SCDMA 网络建设中大规模采用，2015 年覆盖三大 3G 制式。

分布式基站的优势特性使单站功耗降低超 57%，工程周期缩短 1/3。华为官网介绍称，2005 年，BBU+RRU 分布式基站解决方案首次在荷兰 Telfort 部署。产品交付后，Telfort 测算 OPEX 实际降幅，比之前交流方案时提出的估算还要大。此后，分布式基站迅速成为全球新一代无线基站的主流形态。