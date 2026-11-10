只清洁摄像头前方玻璃，特斯拉激光雨刷技术有望应用于 Cybercab 无人驾驶出租车

IT之家 11 月 10 日消息，特斯拉此前提出的激光清洁挡风玻璃技术，未来有可能应用于 Cybercab 无人驾驶出租车。

IT之家注意到，在最新一期《杰 · 雷诺的车库》（Jay Leno's Garage）节目中，特斯拉车辆工程副总裁拉尔斯 · 莫拉维（Lars Moravy）谈到了这项技术。他表示，特斯拉正在探索利用聚焦激光清除摄像头正前方挡风玻璃上的污物，以确保自动驾驶摄像头能够获得清晰视野。

采访中，莫拉维谈到了特斯拉此前提交的激光清洁挡风玻璃专利。他指出，如果要用激光清洁整块挡风玻璃，需要部署大量激光装置，实际意义并不大。

但如果将激光集中在摄像头正前方的一小块区域，情况就不同了。这种方案对于自动驾驶汽车而言可能具有实际价值。

早在 2021 年特斯拉研发 Cybertruck 期间，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）就曾开玩笑地提到过激光雨刷。最终，特斯拉并未采用这一方案，而是为 Cybertruck 配备了一套长达 48 英寸的巨型雨刷。

根据此前发布的 2025 年雨刷更换指南，特斯拉是其车型专用雨刷片的唯一供应商，相关产品通过特斯拉官方商店销售。

不过，特斯拉并未放弃激光清洁技术。今年 3 月 31 日，特斯拉更新后的激光清洁专利正式获批，表明公司仍在继续探索这一方案。

专利描述的系统能够检测挡风玻璃上的异物，识别污物类型，并据此调整激光脉冲。为确保安全，系统还会限制激光束的穿透深度，使其不会穿透玻璃。

部分特斯拉车主曾反映，车辆自动雨刷存在一些问题，例如在玻璃干燥时自行启动，或者遇到小雨时无法及时响应。

不过，这些问题主要涉及系统何时启动雨刷、以多快的速度刮拭，而激光清洁方案并不是为解决普通乘用车的自动雨刷问题而设计的。

相比之下，无人驾驶出租车可能更适合这项技术。对于 Robotaxi 来说，挡风玻璃不一定需要全部保持绝对洁净，只要摄像头前方的视野足够清晰即可。与有人驾驶或需要驾驶员监督 FSD 的车辆相比，这种局部清洁方案显然更有意义。

激光清洁系统无需接触玻璃，也不依赖传统雨刷的机械运动，符合特斯拉一直强调的设计理念：“最好的零部件，就是没有零部件。”

与传统雨刷相比，激光系统可能需要的零部件更少，也没有活动机械结构，从而有望降低 Robotaxi 的维护需求。

特斯拉目前建议车主每年更换一次挡风玻璃雨刷片。如果改用自动化、非接触式清洁系统，理论上可以进一步减少维护工作。

对于 Cybercab 而言，这一点尤其重要。由于车辆可能完全没有驾驶员，一旦挡风玻璃出现污物，或者雨刷发生故障，就可能影响车辆继续接送乘客。激光清洁系统如果能够可靠运行，便有望在车辆前往接载下一位乘客的途中，自动处理摄像头视野区域的污物，无需人工介入。