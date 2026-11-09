特斯拉 Robotaxi 无人驾驶出租车服务落地至圣安东尼奥，成迄今规模最大运营城市

IT之家 11 月 9 日消息，特斯拉 Robotaxi 无人驾驶出租车服务现已扩展至美国得克萨斯州圣安东尼奥市。特斯拉官方 Robotaxi 账号于当地时间周一午夜刚过在 X 平台宣布了这一消息，无人监督的自动驾驶出行服务于当天上午 5 点（美国中部时间）正式上线。

IT之家注意到，这是特斯拉连续两周开通新的 Robotaxi 运营城市。此前，该公司已于 11 月 2 日在得克萨斯州沃思堡（Fort Worth）推出无人监督的 Robotaxi 服务。

迄今规模最大的 Robotaxi 服务区域

圣安东尼奥此次开放的服务区域约为 275 平方英里（约 712 平方公里），是特斯拉 Robotaxi 服务启动时覆盖范围最大的城市。相比之下，奥斯汀的服务区域约为 272 平方英里（约 704 平方公里）。自 2025 年 6 月在奥斯汀启动服务以来，特斯拉一直在扩大当地的运营范围。

按照特斯拉公布的服务区域面积，目前各个提供无人监督 Robotaxi 服务的城市规模如下：

城市 服务区域面积 圣安东尼奥 约 275 平方英里 奥斯汀 272 平方英里 休斯敦 254 平方英里 沃思堡 143 平方英里 达拉斯 81 平方英里 迈阿密 31 平方英里 奥兰多 26 平方英里 坦帕 24 平方英里

圣安东尼奥的服务区域覆盖整个市中心，以及 410 号环城公路（Loop 410）以内几乎所有区域，并在大部分方向上延伸至环城公路以外。

具体来看，北部服务范围沿 10 号州际公路（I-10）至 281 号美国国道（US-281）之间的 1604 号环城公路（Loop 1604）延伸，并沿 I-10 向北略微超出 Loop 1604；西部延伸至 151 号州道以外，东部越过 35 号州际公路（I-35），南部则越过 I-410，延伸至 37 号州际公路（I-37）附近。

随着圣安东尼奥加入，特斯拉目前已在 8 座城市提供无人监督的 Robotaxi 服务，所有服务区域合计覆盖约 420 万人口。完整的运营区域统计还包括旧金山湾区的有人监督服务区域。

不过，官方公布的服务区域面积并不能反映全部实际情况。近期一项分析发现，特斯拉在得克萨斯州的 Robotaxi 实际接送区域比官方公布的范围小 22% 至 41%，尽管仍然覆盖了当地大部分居民。

新城市扩张符合此前计划

沃思堡的开通曾让外界感到意外，因为特斯拉此前公布的 Robotaxi 下一批运营城市名单中并没有它。不过，圣安东尼奥早已出现在计划之中。

在上个月举行的第三季度财报电话会议上，特斯拉曾将拉斯维加斯、菲尼克斯、杰克逊维尔和圣安东尼奥列为下一批 Robotaxi 运营城市。沃思堡上线后，外界一度猜测特斯拉是否还会迅速推出更多新市场，而圣安东尼奥仅在一周后便正式加入。

与此同时，特斯拉也在持续改善现有城市的服务。该公司近期延长了奥斯汀 Robotaxi 的运营时间，并新增 Calm Mode（平静模式），可以隐藏触摸屏上容易分散乘客注意力的视觉效果，让乘车体验更加轻松。

Cybercab 无人驾驶出租车也将继续扩张

圣安东尼奥目前使用 Model Y 车型提供 Robotaxi 服务，但特斯拉的专用无人驾驶出租车 Cybercab 也在同步扩大运营规模。

目前，特斯拉在奥斯汀投入运营的 Cybercab 已超过 300 辆。本月，该公司还计划在达拉斯推出 Cybercab 出行服务，这将是该车型首次在奥斯汀以外的城市投入运营。

两周内连续开通两座新城市，而拉斯维加斯、菲尼克斯和杰克逊维尔仍在扩张名单之中。因此，如果特斯拉下周再次宣布开通新的 Robotaxi 运营城市，也不会令人意外。