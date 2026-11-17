IT之家 11 月 17 日消息，科技媒体 Business Insider 今天（11 月 17 日）发布博文，报道称人工智能公司 Anthropic 为了降低内幕交易风险，计划在首次公开募股（IPO）后，要求出售公司股票的员工使用预设交易计划。

对于 Anthropic 公司员工而言，未来他们如果想要出售持股，大多需要提前做好安排，而不能看到股价上涨或突发消息后立即决定卖出。

这套机制名为“10b5-1 交易计划”，通常情况下用于企业高管。员工须通过书面协议，预先确定股票出售数量、价格条件和出售日期（至少 30 天后）。报道指出相比美国不少科技公司主要通过特定时段禁止员工交易，Anthropic 的这种安排约束更强。

为 Anthropic 员工提供服务的 Aspiriant 财富管理总监 Teresa Greenip 表示，这项政策将在两个初始售股窗口结束后实施：

公司上市当天，员工可出售所持股份的 10%；

明年初公司首次季度财报发布后，还可再出售 35%。

此后，员工须在季度财报前后的五天交易窗口内制定售股计划，许多员工从制定计划到执行交易，需等待 60 天。

Greenip 认为，预先规划交易既能减少员工因市场消息而冲动买卖，也有利于公司在内部分享财务等敏感信息，降低相关内幕交易风险，但并不意味着员工交易可以自动免除合规责任。

据报道，Anthropic 截至 9 月底约有 5,300 名员工，IPO 目标估值为 1.4 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.35 万亿元人民币）。Greenip 称，公司鼓励员工不要过度关注每日股价波动。