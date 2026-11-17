IT之家 11 月 17 日消息，据 MacRumors 今日报道，苹果正在测试为 Siri AI 和 Apple Intelligence 引入每日免费使用额度，并允许用户通过订阅 iCloud+ 获得更高的使用限额。

苹果已在 iOS 27.3、iPadOS 27.3 和 macOS 27.3 测试版中加入相关机制。根据目前发现的内容，每台设备每天都将获得一定数量的免费 AI 使用额度。当免费额度耗尽后，用户可以订阅 iCloud+ 获得额外使用次数，也可以等待次日额度重置。

此次受到额度限制的功能主要包括四类：

依赖云端处理的复杂 Siri AI 请求，例如结合个人信息判断何时出门才能准时抵达目的地；

图乐园（Image Playground）图像生成与编辑功能，以及照片应用中的 Clean Up（清理）、Extend（扩展）和 Spatial Reframing（空间重新构图）；

依赖 AFM Cloud 和 AFM Cloud Pro 的快捷指令自动化工作流；

以及第三方应用通过苹果基础模型在 Private Cloud Compute 中运行的 AI 功能。

IT之家提醒，日常 Siri 指令不会受到影响，例如设置 30 分钟计时器、发送短信等单步骤请求仍可免费使用。苹果此次主要限制需要服务器处理的复杂 AI 操作。

iCloud+ 现有订阅方案将提供不同等级的 AI 使用额度提升，订阅价格暂时不会调整：

50GB（免费）：不增加 AI 使用额度。

200GB：最高提升至免费额度的 2 倍，月费 2.99 美元（现汇率约合 20 元人民币）。

2TB：最高提升至 5 倍，月费 9.99 美元（现汇率约合 66.7 元人民币）。

6TB：最高提升至 10 倍，月费 29.99 美元（现汇率约合 200.3 元人民币）。

12TB：最高提升至 20 倍，月费 59.99 美元（现汇率约合 400.6 元人民币）。

苹果设备会优先消耗每日免费额度，达到上限后才开始使用 iCloud+ 提供的额外额度。免费额度按照设备分别计算，而非按照 Apple 账户计算，且不会累积到下一天。

对于加入 iCloud+ 家庭共享的用户，家庭成员将共同使用订阅方案提供的额外 AI 额度，按照先到先得的方式分配。每日额度预计在用户所在时区午夜左右重置；家庭共享方案则以购买订阅者所在时区为准。

苹果还将针对不同功能类别分别设置使用上限，具体额度会根据功能类型、请求复杂程度以及系统负载进行调整。用户接近使用上限时会收到提醒，额度耗尽后可以选择等待重置或通过 iCloud+ 获得更多使用次数。

MacRumors 指出，苹果目前尚未提供超出 12TB iCloud+ 方案的额外 AI 使用额度选项。相关机制仍处于测试阶段，最终规则及具体额度可能发生变化。

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