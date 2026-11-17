IT之家 11 月 17 日消息，《英雄联盟》LCP 赛区战队 CFO 官方今日宣布，队内五名选手与两名教练的合约已正式期满，全员离队。

同日，CFO 下路选手 Doggo（邱梓铨）通过个人 Instagram 发布手写道歉信，就近期曝光的 NTR 感情风波向前队友 Junjia（余峻嘉）公开致歉。

根据 CFO 官方公告，此次合约期满的选手为 Rest、Shad0w、POUT、Doggo、Kino，教练为 Chawy 与 Wulala。战队在公告中感谢了上述成员过去一年的投入，并明确表示休赛期间团队将继续为新赛季做准备。不过截至IT之家发稿，CFO 尚未公布 2027 赛季的新阵容名单与具体规划。

Doggo 在信中表示，在公开发布声明之前已当面向 Junjia 致歉，并承认自己的行为伤害了对方、辜负了两人之间的情谊，“这完全是我个人的错，没有任何借口”。他还向身边朋友及长期支持自己的粉丝致歉，称接下来会沉淀并彻底反省。

背景方面，最初 Doggo 与 Junjia 在 Instagram 上互相取关，然后 Junjia 发布了一条仅含“。。。”的动态，引发外界猜测。然后有人发现 HongQ、Doggo 几周前和 JunJia 女朋友一起去了韩国旅行。

后续，Junjia 的女友、主播庭米于 11 月 16 日发文道歉，请求外界不要打扰当事人。同样，Doggo 在道歉信中未直接提及事件具体经过，仅以“近期的风波”指称。