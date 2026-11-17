IT之家 11 月 17 日消息，国家广播电视总局、民政部今日发布《关于进一步加强老年人广电视听公共文化服务工作的通知》，要求聚焦老年人美好精神文化生活新需求，着力推进广电视听相关基础设施和技术建设，着力增加内容特别是精品内容的生产供给，着力扩大覆盖、创新服务、提升体验，着力建立健全长效化的保障和服务体系，努力为丰富老年人精神文化生活，提升老年人生活品质，建设老年友好型社会做贡献。

IT之家附主要措施如下：

（一）保障老年人基本视听需求

全面落实国家基本公共服务标准，加快广电视听基本公共服务标准化均等化建设，统筹利用有线、无线、卫星等方式，着力推动广电视听服务向基层下沉、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，确保广电视听服务覆盖到全体老年人。

支持有条件的地方根据实际情况，通过政府购买服务等方式为生活困难老年人提供有线电视免费或低收费服务。各级广电部门要会同有关部门摸清本地老年人有线电视优惠政策出台和服务情况，已制定政策的要确保落实到位，未制定政策的抓紧谋划推进，更好保障老年人特别是生活困难老年人的基本视听文化权益。

（二）丰富老年人视听内容供给

高度重视老年题材内容作品的创作生产，将其纳入“十五五”和年度创作规划，切实加强选题规划和创作引导，把握导向，严格把关，努力多出反映新时代老年人生活、老年人喜闻乐见的视听内容作品。

在保持数量增长的同时，把提高质量放在重中之重的位置，将老年题材精品创作纳入广电视听领域各种政府评奖、专项扶持资金等评选范畴，争取每年推出一批优秀的老年题材精品节目栏目、电视剧、网络剧、微短剧、纪录片等。

积极适应信息网络技术发展和融合化、分众化、差异化的传播趋势，加强老年题材内容作品的集成和专业传播平台建设，加大超高清等优质内容供给。

进一步办好“重温经典”频道和点播专区，进一步做专做精做优针对老年人的频率频道和平台、账号等。

（三）提升老年人广电收视体验

持续巩固深化拓展提升电视“套娃”收费问题和操作复杂问题治理工作，进一步解决好老年观众“看电视难、看电视烦”的问题。

全面提升电视服务和操作体验，加快普及一个遥控器“一键看电视”，推广一体化电视、插入式微型机顶盒等便捷终端，推进超高清终端普及应用。

大力改善农村地区看电视体验。

同时，发布图文版电视收看“明白卡”，优化面向用户的功能和界面设计，完善电视大屏节目点播、回看、断点续看、倍速播放等功能，优化频道序号设置，方便老年观众收看。

各地要结合实际组织开展广电进社区、进乡村、进家庭、进养老机构等活动，作为全国“敬老月”活动的重要内容，为老年人送温暖、送服务。

（四）拓展智慧广电养老新场景

充分发挥广电内容 + 传播 + 服务的优势，依托有线电视基础设施、广电 5G 网络等资源，创新开展“广电 + 养老服务”，着力实施“智慧广电居家养老”行动，全面助力老年友好社会建设。

积极运用人工智能、云计算、大数据、物联网等先进技术，搭建智慧广电养老服务平台，大力推进网络化、数智化、融合化的养老业务和服务，依托广电大屏、营业网点等，搭建线上线下相结合的适老用品产品展示、体验、租赁和销售站点。

智慧广电养老服务平台要积极对接覆盖城乡的各级养老服务平台、中心和站点等，积极做好相关政务信息发布、新闻宣传等，主动承接本地养老监测监管等相关政务业务，充分发挥广电资政惠民的作用。

要在为老年人提供丰富视听内容的基础上，聚焦助餐、助浴、助洁、助行、助医、助急等居家养老服务需求，提供个性化、多样化服务，保障老年人群体享受到“数字红利”，全面提升老年人获得感、幸福感、安全感。

（五）营造关爱老年人社会氛围

各级各类广播电视机构和网络视听平台要高度重视和切实加强老龄事业的宣传，着力为老龄事业高质量发展创造良好舆论环境。

坚决整治违规医药广告播出，并建立长效化的治理机制，切实维护消费者特别是老年人的消费权益。

鼓励各地广电营业厅完善适老化软硬件设施，保留适合老年人的传统服务模式。

支持各地制作播放弘扬中华民族孝亲敬老传统美德的公益广告和公益视听节目，营造尊老敬老爱老的浓厚社会氛围。