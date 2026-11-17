IT之家 11 月 17 日消息，在电商平台和视频网站上，远程刷机、破解电话手表家长监管功能的教程和服务并不难找，报价大多在 30 元至 60 元。商家支持远程操作，也可邮寄手表线下刷机，还能安装第三方 App，且不核实顾客身份。

中央广播电视总台中国之声今日报道称，电话手表如今已成为不少孩子的“标配”，甚至有些小朋友把电话手表当成了自己的“社交硬通货”。

除了通话、定位、拍照、支付外，家长监管功能才是家长最为看重的防线。一旦这道防线被绕开，带来的就不只是“多装几个软件”的问题。

央视记者在某视频网站搜索“电话手表刷机教程”发现相关视频不少，部分播放量相当可观；在某电商平台搜索“电话手表、刷机、破解”等关键词，同样能找到多家提供破解服务的商家。对此，不少家长表示担忧。

家长吴先生认为，小孩子没有判断对错的能力，如果绕开父母监管，可能被不良商家往不好的方面引导，刷机对资金和其他方面也不安全。

广西大学计算机与电子信息学院院长助理兰伟介绍，电话手表虽然体积小，但本质上是一台智能联网设备。刷机是对设备原有系统的修改，不仅会改变设备功能，也会影响原有系统的管理机制和安全保护能力，除信息安全隐患外，还会对资金安全造成威胁。

广西华胜律师事务所马郡骏律师告诉记者，刷机对普通用户不违法，但会失去保修、失去系统安全防护，孩子的定位、通话、照片可能暴露。收费帮人刷机、发布破解教程的性质则不同，这类工具的功能突破厂商的安全保护措施，达到一定人次或违法所得，需要承担相应的行政责任或刑事责任。

马郡骏表示，刷机行为本身的违法性来自“突破安全保护措施”和“未经同意处理个人信息”两个环节，谁实施谁承担责任。如果发现电话手表被刷机，使用者要及时保存证据，依法维护自身权利。

马郡骏提醒，发现手表被刷机后先不要着急恢复出厂设置，应先固定证据，如聊天记录、付款记录、扣费记录、骚扰电话等截图，以及手表里应用的权限状态，进行截屏、录屏，必要时做公证，并分别向网信部门、公安部门、市场监督管理局以及消费者协会投诉；若通过平台购买设备，需再找平台，最后可以向法院起诉。若泄露个人信息，按个人信息保护纠纷起诉；涉扣费的，按服务合同起诉；若服务有欺诈，可要求三倍赔偿。

兰伟提醒，从设备信息安全角度，使用者应及时做技术修复，消除隐患。建议优先恢复官方系统，使用正规渠道重新配置设备，不建议继续使用来路不明的系统和软件，同时检查账号安全情况，修改账号密码，查看有无异常登录或异常授权，并检查设备有无陌生应用程序，尤其是来路不明、权限较高的软件。家长在使用过程中需重视数据和隐私保护。