洛图科技：2026 年第三季度中国电视零售市场均价 4055 元同比增长 3.4%，销量降 5.3%

IT之家 11 月 15 日消息，洛图科技最新发布的报告显示，2026 年第三季度，中国电视市场（不含激光电视）的全渠道零售销量为 554 万台，同比下降 5.3%；销额为 224.7 亿元，同比下降 2.1%；均价 4055 元，同比上涨 3.4%（+132 元），环比下降 5.9%（-255 元）。

前三季度累计来看，零售总量为 1752 万台，同比下降 10.5%；销额为 724.1 亿元，同比下降 6.0%。

洛图科技表示，无论是第三季度还是前三季度，零售额的降幅明显小于零售量，反映出电视机在中国的消费结构正在向中高端升级，大尺寸、Mini LED 等高价值产品占比提升，共同支撑了均价的上行趋势。

▲ 2025-2026Q3 中国电视零售市场季度规模及变化，单位：万台，亿元，%

IT之家获悉，前三季度，市场平均尺寸为 64.7 英寸，同比提升 2.0 英寸。75、85，以及 98 英寸以上的合计销量份额为 41.1%，同比提升 5.2 个百分点。其中，第三季度，75 英寸继续为当季第一大尺寸，销量份额为 21.5%；85 英寸的贡献最为突出，销量份额提升 3.0 个百分点，至 13.6%。

▲ 2025-2026Q3 中国电视零售市场尺寸销量结构，单位：%

在大盘零售销量收缩的背景下，Mini LED 电视实现逆势增长，销量份额提升的逻辑十分清晰。数据显示，2026 年前三季度累计来看，Mini LED 电视在整体电视市场的销量渗透率为 28.9%，同比提升 5.5 个百分点。

洛图科技预测，2026 年全年，中国电视零售市场的销量规模将保持在 2500 万台以上，同比下降 8.5%。

2026 全年中国电视市场出货总量预测为 3036.0 万台，同比下降 7.7%，创下至少从 2010 年以来 17 年市场规模的新低。展望 2027 年，预计中国电视市场出货总量将跌破 3000 万台大关，达到 2926.0 万台，同比下降 3.6%。

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