IT之家 11 月 17 日消息，作为 Take-Two 旗下两大工作室的招牌游戏，2K 旗下《NBA 2K27》与 Rockstar Games 旗下《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）展开联动。

本次联动将于 2026 年 11 月 27 日正式上线，《NBA 2K27》第三赛季以“Vice City Takeover”为主题，持续七周，至 2027 年 1 月 15 日结束。

根据 2K 官方公告，本次合作将推出限时特别版本《NBA 2K27 罪恶都市版》（Vice City Edition），封面人物为迈阿密热火队中锋巴姆・阿德巴约（Bam Adebayo）。

阿德巴约曾三次入选 NBA 全明星阵容。该版本将于 11 月 27 日至 2027 年 1 月 15 日期间限时数字发售，登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 和 PC 平台。

《NBA 2K27 罪恶都市版》包含第三赛季 Pro Pass、罪恶都市主题 T 恤、30 个技能加成（适用于 5 场比赛）以及 15 个佳得乐加成（适用于 5 场比赛）。

游戏内的 The City 模式也将迎来大规模主题更新，新增一座以罪恶都市为灵感打造的篮球公园，场景包括海滨篮球场、霓虹灯招牌、粉彩色酒店以及鳄鱼吉祥物 Macca 的雕像，街道上还将出现超级跑车。与此同时，游戏原有的 NBA Arena 将在第三赛季期间更名为 Sahara Arena，成为罪恶都市球队的主场。

玩家还可以通过赛季奖励解锁多种联动主题服装和装饰物品，包括罪恶都市与洛圣都（Los Santos）主题球衣，以及 Burger Shot、Cluckin' Bell 等《GTA》系列虚构品牌的员工制服。

活动方面，第三赛季将推出 Conquer Leonida、Vice Run 等限时项目，以及名为 Neon vs Noir 的五对五全场比赛，由罪恶都市队对阵洛圣都队。此外，每周三还将开放穿戴 Rockstar Games 联名装备获取双倍声望（2X REP）的活动。

MyTEAM 模式也将加入罪恶都市主题卡牌、全新 Premier Exchange 卡牌以及限时游戏模式，奖励内容将涵盖现役和传奇迈阿密热火球员。

除此之外，2026 年 11 月 27 日至 2027 年 1 月 15 日期间，PS5 和 Xbox Series X|S 平台的 GTA+ 会员可以免费游玩《NBA 2K27》标准版，并可在关联平台以八折购买该游戏。

12 月 17 日起，会员还可以领取包含罪恶都市主题帽子、T 恤以及游戏内加成道具的专属礼包。