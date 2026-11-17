IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会于今日在深圳举办。据凤凰网科技报道，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在峰会上表示，无人驾驶出租车是 AI 落地的典型应用之一，其投入运营后的安全记录大约是人类司机的 10 倍。

李彦宏指出，全球每年有超过 100 万人死于道路交通事故，自动驾驶技术有望通过降低人为失误改善道路安全。他表示，近年来中国和美国逐步向无人驾驶出租车开放道路，希望未来有更多国家推动相关应用落地。

目前百度旗下萝卜快跑已落地全球 28 座城市，自动驾驶总里程突破 3.5 亿公里，其中全无人里程超 2.4 亿公里，累计服务订单超 2300 万单。当前，萝卜快跑已在迪拜实现全无人商业化运营，于伦敦、瑞士开展公开道路测试，并在香港完成全球首个右舵左行环境下的全无人驾驶测试。

据IT之家此前报道，百度自动驾驶技术平台 Apollo 于 11 月 3 日首次披露面向物理 AI 的智能体驱动全模态世界模型 Apollo World。该模型将虚拟场景内交通参与者建模为具备决策与交互能力的 AI 智能体，支持无人车在虚拟城市任意起终点通行，生成可提前验证“无限未来”的虚拟场景订单，技术栈还可拓展至机器人等物理 AI 场景。

目前，Apollo World 已用于萝卜快跑全球化测试与验证，助力无人驾驶规模化落地。