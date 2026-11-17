IT之家 11 月 17 日消息，Anthropic 昨日（11 月 16 日）发布公告，宣布自 2027 年 1 月 1 日开始，大幅收紧其“协调漏洞披露”政策，对“高危”（high）以及“关键”（critical）级别漏洞披露期限从 90 天调整到 30 天，而其它级别漏洞收窄到 45 天。

IT之家援引博文介绍，该政策适用于 2027 年 1 月 1 日及之后向供应商或开源维护者报告的漏洞；此前已进入处理流程的报告仍按原时限执行。

Anthropic 表示，过去 90 天的缓冲期建立在“漏洞能较长时间保持私密”的假设上，且同一漏洞被不同研究者独立发现的概率较低。但如今 AI 不仅能更高效地发现漏洞，也可能帮助开发修复方案，漏洞被重复发现的风险随之上升。

除缩短披露窗口外，Anthropic 还将加速响应流程。若维护者在收到初始漏洞报告后 15 天内（此前为 30 天）未回应，公司将提前寻求外部漏洞协调机构介入。同时，补丁发布后，Anthropic 将等待 30 天（此前为 45 天），再公开完整技术细节。对于正在被主动利用的漏洞，其 7 天披露时限保持不变。

新政策也考虑到部分系统难以快速修复的现实。涉及关键基础设施、需要修改技术规范或 RFC 的漏洞，可能无法在 30 天或 45 天内完成修复；Anthropic 表示将与相关供应商协商合理的修复时间表。

Anthropic 同时宣布，对已超过原 90 天时限、但尚未公开的高危和严重漏洞，将给予维护者额外 30 天修复期；自 2027 年 1 月 1 日起，未修复的报告将按新政策在其漏洞披露平台公开。

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