IT之家 11 月 17 日消息，在 SpaceX 首次用发射塔机械臂“筷子”成功接回星舰上面级后，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）昨日（11 月 16 日）在 X 平台发布推文，向波音、蓝色起源等竞争对手发难。

马斯克在推文中表示仅靠资本和工程投入，并不足以复制 SpaceX 在商业航天领域的成果。他质疑蓝色起源为何在获得巨额资金后仍难以实现可靠发射，也质疑波音、洛克希德 · 马丁获得数倍于 SpaceX 的政府资金，却未能取得同等进展。

IT之家此前报道，在星舰第 15 次发射中，星舰上面级完成 26 颗卫星部署、绕地球飞行 14 圈后返回发射塔，被塔架上的机械臂成功接住。这是 SpaceX 首次成功“接住”星舰上面级，被视为可重复使用火箭技术的重要节点。

@matthewstoller 于 11 月 15 日在 X 平台发布推文，表示：“SpaceX 今天所做的，是将资本和工程投入到任何行业的正常后果。如果你也能获得相应的资源，可能会做得更好。马斯克不是天才，他只是一个能从华尔街获得资本的人。也许这在现在是独一无二的，但这并不是他那些粉丝们认为的那种技能。”

对此，马斯克在推文中回应表示：

如果按照这位用户的言论，任何人只需要有足够多的钱，就能买火箭，就能得到像星舰、猎鹰或龙这样的东西。 这里需要说明的是，SpaceX 已能用“筷子”从轨道接回巨型星舰，并通过猎鹰系列火箭承担全球约 85% 的入轨有效载荷。 而“蓝色起源”项目，在 SpaceX 之前就启动，由极其富有的杰夫 · 贝索斯资助，至今还无法可靠发射？ 另外，为什么波音和洛克希德从政府那里获得的资金远远超过 SpaceX，用于其火箭和航天器的研发，但波音太空舱仍未投入运行，而 ULA 送入轨道的有效载荷不到 5%？

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