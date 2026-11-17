IT之家 11 月 17 日消息，《黄金矿工》新作《黄金矿工：派对狂欢》将于今晚正式登陆 Steam 平台，本作可以看作是原版作品的“多人版本”，支持 2–6 人在线游玩，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4815320/%E9%BB%84%E9%87%91%E7%9F%BF%E5%B7%A5%E6%B4%BE%E5%AF%B9%E7%8B%82%E6%AC%A2/）。

IT之家附官方介绍：

《黄金矿工：派对狂欢》将 2 至 6 名玩家同时投入同一场疯狂的淘金热。你记忆中那根物理抓钩，那颗超大金块落地时令人满足的声响，以及现在这个也在抢同一块宝贝的对手。 多轮对决，抢到手软，笑到最后。上手极简，淡定极难。 主要特色 2–6 人在线多人对战：和好友一起游玩，或即刻匹配来自世界各地的玩家

经典黄金矿工玩法：全面重构，专为对抗竞技打造

多轮积分赛制：分数不断累积，形势瞬息万变，逆转时刻随时上演

快速对战：随时开局，想挖就挖

排位模式 & 竞技天梯：献给认真对待每一局的矿工

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