IT之家 11 月 17 日消息，本周四，玩家们就能玩上备受期待的《侠盗猎车手 6》（GTA 6）了。而 Valve 联合创始人加布 · 纽维尔（Gabe Newell）或许也会加入其中，只不过他的游戏地点可能有些特别：一艘长约 111 米的超级游艇，船上专门设有一间配备 15 台设备的游戏室。

11 月 5 日，超级游艇行业媒体《SuperYacht Times》发布了一段视频，带领观众参观纽维尔的私人游艇 Leviathan。视频展示了这艘游艇内部的游戏休息室，里面配备了一排排游戏设备和座椅。

这艘游艇由荷兰造船公司 Oceanco 建造。纽维尔于 2025 年收购了这家公司，游艇也在同年正式下水。

除了专门的游戏室，Leviathan 还配备了篮球场、豪华船员餐厅、游泳池和直升机停机坪。停机坪上当时还停放着一辆赛车规格的阿斯顿 · 马丁。

此次公开的视频也让外界得以进一步了解纽维尔在游艇设计上的独特理念。与传统游艇刻意区分宾客和船员活动区域的设计不同，Leviathan 更注重共享空间，希望让两类人群能够在同一环境中交流和活动。

Leviathan 及其姊妹游艇 Draak 均属于纽维尔旗下的 Inkfish 船队，主要用于支持科学研究和海洋探索。

当然，游戏娱乐也是 Leviathan 不可或缺的一部分。

据《Boat International》报道，游艇上的游戏室安装了天花板摄像头和全息投影仪，还具备运行虚拟现实游戏的能力。

《福布斯》估计，纽维尔的个人身家超过 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 667.93 亿元人民币）。他的大部分财富来自私人电子游戏公司 Valve。该公司旗下拥有《传送门》（Portal）、《半衰期》（Half-Life）等知名游戏系列，同时也是全球主流 PC 游戏平台 Steam 的开发者和运营商。

《GTA 6》将是这个人气游戏系列时隔 13 年推出的首款正统续作。

不过，即使纽维尔打算在游艇上第一时间体验新作，也有一个小小的限制：《GTA 6》发售当天不会登陆 Steam，首发仅支持 PlayStation 5 和 Xbox Series S/X 平台。