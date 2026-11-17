IT之家 11 月 17 日消息，过去几周，索尼与 PlayStation 5 破解者之间爆发了一场固件攻防战。为了防止用户提前提取《侠盗猎车手 6》（GTA 6）的游戏文件，进而通过模拟器运行或将其移植到 PC 平台，索尼不得不连续推出多次小型固件更新。随着游戏正式发售日期临近，双方的较量也愈发激烈。

IT之家注意到，知名安全研究人员兼开发者 GeZine 在社交平台 X 上发文称：“看来我是第一个在 PS5 14.22 固件上成功提取游戏二进制文件的人。”

这名开发者以从不公开研究成果、也不透露具体技术手段而闻名。不过，他的这番表态还是让不少玩家燃起了希望：如果一切顺利，《GTA 6》在 PC 平台上的模拟运行或许最早能在 11 月 19 日迈出第一步。据称，该游戏需要 PS5 14.22 固件才能运行。

然而，索尼当天推出的新更新很快给这些期待泼了一盆冷水。

索尼发布了编号为 26.07-14.23.00 的 PS5 系统软件更新，其更新说明直接表明了此次升级的目的：“我们对系统软件进行了一些安全修复。”

这意味着，GeZine 此前用于在 14.22 固件上提取游戏二进制文件的某种方法，很可能已经被索尼修补。不过，目前尚未得到证实的是，《GTA 6》正式发售时是否会强制要求使用 14.23 固件。

游戏主机遭到破解早已不是什么新鲜事，但人工智能技术的进步，正在让硬件厂商越来越难以维持系统的安全防护。考虑到目前已经开始出现首批非官方 PlayStation 5 游戏 PC 移植作品，索尼尽可能频繁地更新 PS5 固件，也就不足为奇了。