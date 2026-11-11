索尼、微软确认《GTA 6》成 PlayStation、Xbox 商店史上预购量最高游戏，具体数量未公布

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 10 日，索尼互动娱乐及微软发布博客，宣布《侠盗猎车手 6》（GTA 6）已成为 PlayStation 以及 Xbox 商店中历史预购量最高的游戏，但均未公布具体预购量。

索尼表示，鉴于《GTA 6》预购需求超出预期，已与 Rockstar Games 合作提前九天开放游戏预下载，以便玩家在正式发售前完成安装。IT之家注意到，Xbox 版本同样也已开放预载。

《GTA 6》数字版于 2026 年 6 月 25 日开启预购，港区标准版定价为 568 港币（现汇率约合 484.4 元人民币），终极版为 708 港币（现汇率约合 603.8 元人民币）；日区为 9,800~12,280 日元（IT之家注：现汇率约合 414.4 ~ 519.3 元人民币）。

Rockstar Games 官方支持页面显示，游戏实体版包装盒内附有数字兑换码，不包含游戏光盘，玩家需要在拿到盒装兑换码后立即激活并开始预载。

Take-Two Interactive 首席执行官 Strauss Zelnick 在 11 月 9 日的财报电话会议上表示，《GTA 6》预购表现远超公司最初预期，但同样没有披露实际数量。

Sensor Tower 估算数据显示，截至 11 月 10 日，《GTA 6》数字预购量已达到约 969 万份，其中 PS5 版本约 723 万份，占比约 75%；Xbox Series X|S 版本约 246 万份。

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