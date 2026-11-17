IT之家 11 月 17 日消息，迪士尼今日发布 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 10 月 3 日）全年及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 10 月 3 日）报告：

2026 财年全年 营业总收入 ：1023.44 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6835.82 亿元人民币），同比增长 8%

归母净利润 ：98.99 亿美元（现汇率约合 661.18 亿元人民币），同比下降 20.2%

经营现金流 ：192.7 亿美元（现汇率约合 1287.09 亿元人民币），同比增长 6%

自由现金流 ：105.72 亿美元（现汇率约合 706.13 亿元人民币），同比增长 5%

基本每股收益 ：5.64 美元（现汇率约合 37.67 元人民币），同比下降 18.02%

稀释每股收益 ：5.63 美元（现汇率约合 37.6 元人民币），同比下降 17.81%

资产负债率 ：42.42%，同比增长 0.45 个百分点

2026 财年第四财季 营业总收入 ：259.47 亿美元（现汇率约合 1733.07 亿元人民币），同比增长 16%

归母净利润 ：26.12 亿美元（现汇率约合 174.46 亿元人民币），同比增长 98.93%

经营现金流 ：67.55 亿美元（现汇率约合 451.18 亿元人民币），同比增长 51%

自由现金流 ：48.37 亿美元（现汇率约合 323.08 亿元人民币），同比增长 89%

基本每股收益 ：1.51 美元（现汇率约合 10.09 元人民币），同比增长 106.85%

稀释每股收益 ：1.51 美元（现汇率约合 10.09 元人民币），同比增长 106.85%

资产负债率：42.42%，同比增长 0.45 个百分点

AI 解读 迪士尼 2026 财年第四财季及全年业绩全面超出华尔街分析师一致预期，营收与调整后每股收益均显著高于市场预期。 公司业务概要 华特迪士尼是全球最大的综合娱乐集团，业务覆盖娱乐（含流媒体 Disney+、Hulu、影视内容）、体育（ESPN）、体验（主题乐园、邮轮、消费产品授权）三大板块。 2026 财年全年业绩亮点 营收稳健增长 ：全年营业收入 1023.44 亿美元（现汇率约合 6835.82 亿元人民币） ，同比增长 8% ，第 53 周贡献约 16 亿美元（现汇率约合 106.87 亿元人民币） 的营收增量。

分部经营利润提升 ：总分部经营利润 197.28 亿美元（现汇率约合 1317.68 亿元人民币） ，同比增长 12% ，剔除第 53 周后仍实现约两位数增长。

调整后 EPS 超预期 ：全年调整后每股收益 7.02 美元（现汇率约合 46.89 元人民币） ，同比增长 18% ，剔除第 53 周后增速约 16%，高于此前约 12% 的指引。

现金流充沛 ：全年经营活动现金流 192.7 亿美元（现汇率约合 1287.09 亿元人民币） ，自由现金流 105.72 亿美元（现汇率约合 706.13 亿元人民币） ，同比增长 5% 。

股东回报力度加大：全年回购股票 90 亿美元（现汇率约合 601.13 亿元人民币），叠加分红合计向股东返还 116 亿美元（现汇率约合 774.79 亿元人民币）；董事会宣布下年度每股股息 2 美元（现汇率约合 13.36 元人民币），较上年度提升 33%。 2026 财年第四财季业绩亮点 营收超预期 ：第四财季营业收入 259.47 亿美元（现汇率约合 1733.07 亿元人民币） ，同比增长 16% ，高于市场预期的 251.8 亿美元。

盈利大幅改善 ：第四财季归母净利润 26.12 亿美元（现汇率约合 174.46 亿元人民币） ，调整后每股收益 1.77 美元（现汇率约合 11.82 元人民币） ，同比增长 59% ，显著高于市场预期的 1.66 美元。

流媒体盈利提速：娱乐 SVOD 业务收入 60.5 亿美元（现汇率约合 404.1 亿元人民币），同比增长 19%，经营利润达 8.24 亿美元（现汇率约合 55.04 亿元人民币）。 2027 财年指引与展望 公司预计 2027 财年调整后每股收益（剔除第 53 周影响）实现两位数增长；总分部经营利润同比增长约 8%。

预计资本开支约 90 亿美元（现汇率约合 601.13 亿元人民币） ，现金内容支出约 260 亿美元（现汇率约合 1736.61 亿元人民币） ，自由现金流约 110 亿美元（现汇率约合 734.72 亿元人民币） ，股票回购目标约 90 亿美元（现汇率约合 601.13 亿元人民币） 。

第一财季 2027 总分部经营利润预计约 54 亿美元（现汇率约合 360.68 亿元人民币）。 估值与投资价值 当前迪士尼股价对应市盈率约 24.47 倍（TTM），总市值约 2050 亿美元。公司流媒体业务盈利拐点已现、主题乐园客流复苏、体育版权价值持续释放，叠加高效降本与高股东回报，中长期增长逻辑清晰。

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