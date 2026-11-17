IT之家 11 月 17 日消息，据日经亚洲今天（17 日）上午报道，丰田汽车推出了一款用于氢燃料发动机的线性驱动装置原型，通过简化活塞结构减少液氢晃动和蒸发，计划在 2027 年的日本赛车赛事中投入使用。

丰田在日本超级耐力系列赛第七站暨收官战上展示了这项新技术。当地时间 15 日，比赛在静冈县富士国际赛车场举行，吸引了创纪录的 68 辆赛车参赛。但受大雨影响，比赛仅进行两圈便提前结束。

在 32 号氢燃料卡罗拉赛车的维修区，丰田展示了多项研发中的新技术。与通常仅对车队人员开放的维修区不同，参观者可以自由观看这些技术展品。

据IT之家了解，其中一套线性驱动装置原型由圆筒形部件和杆件组成，采用与日本磁悬浮列车相同的基本原理，由丰田和京都大学联合研发。

其工作原理是将装有永磁体的杆件放入线圈中，通电后利用磁力使杆件悬浮，并在受力时上下往复运动，通过活塞带动液氢泵，将燃料输送至发动机燃烧。

新装置有两大优势：一是体积小，却能输出较大的动力；二是结构简单，无需传统齿轮传动机构，能够减少摩擦产生的热量，从而抑制液氢蒸发。

丰田赛车部门总裁高桥智也透露，这项技术争取在明年 6 月的超级耐力赛 24 小时比赛中投入使用。“随着脱碳趋势的发展，未来可能有一天，国内外赛车比赛都不再有汽油车参加。我们希望开发出足以与汽油车抗衡的氢燃料发动机汽车，让它们能够在那时派上用场。”

本赛季，丰田尝试将超导电机直接安装在液氢燃料罐内，通过一体化设计使燃料罐容量增加约 40%。在 6 月的比赛中，氢燃料赛车的续航里程因此接近汽油车。

但液氢在燃料罐内晃动时，会不断溅到温度较高的罐体上部内壁，加快蒸发速度。为此，丰田又在燃料罐内加装了特氟龙防晃挡板，并在截至周日的比赛中持续使用。

丰田 GR 车辆开发部的山本亮介表示：“加装挡板后，液氢蒸发量减少了 3% 至 5%，赛车因此能够多跑一圈。”