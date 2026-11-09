丰田计划通过扩大本地采购“重夺中国市场份额”

IT之家 11 月 9 日消息，据日经亚洲上周报道，丰田汽车表示，准备通过拥抱本地供应商并摆脱传统的采购结构，扭转其在中国市场份额下降的局面。

丰田正通过本地化采购举措，把握中国竞争激烈的汽车市场机遇。此举正值丰田上调 2027 财年利润预期。

丰田汽车 11 月 5 日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）半年报（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

营业总收入：26.96 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1.14 万亿元人民币），同比增长 9.5%

归母净利润：2.24 万亿日元（现汇率约合 944.74 亿元人民币），同比增长 26.1%

基本每股收益：185.97 日元（现汇率约合 7.8 元人民币），同比增长 36.67%

稀释每股收益：185.97 日元（现汇率约合 7.8 元人民币），同比增长 36.67%

合并结算区间全球销量 475.8 万台，同比减少 0.5%；日本国内销量同比增长 5.6%，海外销量同比减少 2.1%

据彭博社于当地时间 10 月 16 日报道，丰田汽车公司计划在其斥资 20 亿美元（现汇率约合 133.6 亿元人民币）打造的中国雷克萨斯工厂引入自主研发的一体化压铸设备生产电动汽车，以此提振销量表现。

在被问及丰田是否会向中国本土供应商采购一体化压铸设备时，丰田首席技术官中岛裕树（Hiroki Nakajima）表示，该厂所用的相关技术完全由这家日本车企自主研发。该上海工厂目前正处于建设阶段，预计将于 2027 年正式投产。