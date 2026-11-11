丰田再兴子品牌 Scion，面向美国市场发布 K-Car 低速皮卡 KEI-01

IT之家 11 月 11 日消息，丰田当地时间 9 日在美国宣布推出全新品牌 Scion by Toyota，复兴了 Scion 这一 2002 年诞生、2016 年消亡的子品牌。

丰田表示，Scion by Toyota 是其挑战传统的“自由实验室”，主打创意和产品的独特性，为客户打造客制化出行体验。

Scion by Toyota 的首款车型是 K-Car 低速多功能皮卡 KEI-01。这一车型主打紧凑实用，符合美国联邦低速车辆安全标准，最高时速 25mph（约 40km/h）。

其车长略超 11 英尺（约 3.4 米），车宽不足 5 英尺（约 1.5 米），搭载 660cc 三缸发动机，配备无级变速器，标配可选四轮驱动，货箱有效载荷达 600 磅（约 272.2 千克），结构刚性足以牵引小型拖车和设备。

KEI-01 采用右舵设计，拥有配备暖气和空调的封闭式加长座舱，车顶抬高，座椅支持倾斜和滑动，椅后留有工具和装备收纳空间；同时，其还配备了易于装卸的三向折叠式货床。

Scion by Toyota KEI-01 皮卡将于 2027 年下半年在丰田汽车的美国印第安纳制造厂组装，初期分销将主要面向车队客户。