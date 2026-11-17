IT之家 11 月 17 日消息，据央视新闻今日报道，国家邮政局数据显示，我国快递业务量已连续两个月超过 170 亿件。

报道提到，10 月，快递行业紧扣电商大促等寄递需求，构建产销运协同一体化服务链路，强化运力调配与资源投入，有效保障脐橙、柿子、海鲜和牛羊肉等时令产品高效流转。快递业务量连续两个月超过 170 亿件，有力助推城乡消费提质扩容。

面对业务量激增，快递企业运用大模型统筹航空、铁路、公路等运力资源。过去，业务量高峰期制定调度方案要靠人工经验多方协商；如今，大模型系统将复杂的物流运输场景转化为电脑里的数学模型。面对电商大促带来的业务量动态波动，大模型需跟随件量变化节奏，动态输出调度策略。

值得一提的是，智能化调度在提升旺季运力保障效率的同时，也带动寄递时效稳步改善。国家邮政局最新数据显示，10 月，重点地区 72 小时妥投率为 86.7%，同比提升 0.9 个百分点。

据IT之家此前报道，国家邮政局数据显示，1—9 月快递业务量累计完成 1513 亿件，同比增长 4.3%。其中，1—9 月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成 13893.1 亿元，同比增长 5.8%。其中，快递业务收入累计完成 11634.4 亿元，同比增长 7.2%。

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