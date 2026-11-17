IT之家 11 月 17 日消息，据路透社报道，英伟达将于北京时间 18 日凌晨公布第三季度财报，期权市场预期，财报发布后公司市值的波动幅度可能达到 3,350 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2.24 万亿元人民币），凸显投资者对其前景的不安。

伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，英伟达市值从 10 月初的约 5.8 万亿美元缩水至 13 日的约 3.9 万亿美元，周一股价再跌 4%。

萨斯奎汉纳国际集团数据显示，期权市场预计，英伟达财报公布后的首个交易日（当地时间 18 日），股价可能上涨或下跌约 8.5%。这一预期波幅超过过去八个季度财报发布后平均波幅的两倍，接近上次财报公布后 8.74% 的涨幅。

按照期权市场的预期，英伟达单日市值波动的规模甚至超过标普 500 指数约九成成分股各自的市值。

萨斯奎汉纳国际集团衍生品策略联席主管克里斯 · 墨菲指出，投资者在财报公布前减持英伟达股票，但仍在买入看涨期权和看涨价差组合，押注股价可能反弹。

看涨期权允许持有人在到期前按约定价格买入股票，但不强制执行交易；看涨期权价差策略则同时买入和卖出到期日相同、行权价不同的看涨期权。

近期，一份呼吁黄仁勋回归的请愿书也获得超过 17.8 万人签名，支持者包括多名硅谷知名企业高管。不过，三名知情人士透露，英伟达董事会无意考虑让黄仁勋重返 CEO 岗位。

英伟达股价今年累计下跌近 17%，同期标普 500 指数上涨 8%，费城半导体指数则上涨 36%。面对近期一系列变故，市场希望英伟达能够证明，AI 基础设施需求依然强劲。

MAI 资本管理公司首席市场策略师克里斯 · 格里桑蒂认为：“市场最关注的将是英伟达对未来订单情况的说明，讲清楚客户是否会取消或推迟订单，以及数据中心监管问题是否会拖慢建设进度。实际情况没有看起来那么严重，2027 年数据中心建设仍会继续增长，而英伟达又是芯片的垄断供应商。把这两点放在一起，就不难理解股价为什么会走高。”