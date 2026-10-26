快手公布 2026 年度“三农生态数据报告”：内容日均播放量超 14.5 亿、直播日均观看次数超 4.5 亿

IT之家 10 月 26 日消息，快手近日发布《2026 快手三农生态数据报告》，展示新农人创作者、农资农技内容、乡镇娱乐等多维度生态。

报告显示，快手三农生态持续繁荣，创作者规模不断增长，呈现创作与消费规模双旺态势，平台三农万粉 + 创作者月活规模超 9.6 万，内容日均播放量超 14.5 亿，直播日均观看次数超 4.5 亿。从春耕到秋收，乡村内容在快手获得用户长期关注，播放量破千万作品不断涌现。

内容创作与消费规模呈现双旺势头，繁荣生长的快手三农生态价值愈发凸显：新农人万粉 + 创作者月活数量超过 8000，万粉新农人日均供稿量超 2.4 万，乡村表达更加多元化。

快手表示，过去一年，快手新农人群体持续壮大，并逐渐成为平台三农内容生态中的核心创作力量。报告显示，快手新农人万粉 + 创作者月活数量超 8000，其日均发布作品数超过 2.4 万。数字背后是一张张具体面孔：例如，在外打工 18 年的 @甘肃龙龙（返乡青年），用短视频和直播讲述改造窑洞、照顾奶奶、重新在乡村扎根的日常，深受网友喜欢。

随着更多返乡年轻人在快手记录农业生产、分享乡村生活、带货家乡好物，女性新农人也持续涌现，在快手万粉 + 新农人创作者中的占比达 36.02%，她们正以独特的视角重塑乡村叙事。

与此同时，村支书等基层治理者加速走向台前，万粉 + 创作者规模同比增长超过 30%。他们通过短视频和直播，参与乡村治理、政策答疑和家乡推介等事宜，已经成为连接乡村与外界的新枢纽。

除此之外，过去一年，快手农资农技内容供给持续增长，农技类月活创作者数量已经超过 20 万；其中，农技类万粉 + 创作者的作品发布量同比增长超过 100%，日均视频播放量高达 3.72 亿。