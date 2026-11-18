IT之家 11 月 18 日消息，就在 Anthropic IPO 定价前一天，OpenAI 突然毫无预兆地送上了一份“惊喜”。

OpenAI 今日正式发布了最新的 GPT-6.2 Astra 和 GPT-6.2 Sol 模型，重点提升专业工作、编程、计算机操作及多步骤智能体任务的表现，同时降低完成任务所需的输出 Token 数量，在大部分测试中不输 Anthropic 旗舰模型。

OpenAI 介绍，GPT-6.2 Astra 是面向复杂专业项目的旗舰模型，在专业工作、科学研究、软件开发和视觉设计等领域进一步提升。该模型能够更准确地遵循用户提供的演示文稿模板，改善幻灯片、电子表格和文档的输出质量，同时提升前端开发、网站设计、游戏开发及 3D 设计能力。

在测试多步骤专业工作的 Agents' Last Exam 中，GPT-6.2 Astra 比上一代 GPT-6 Astra 高出 5.2 个百分点，且单项任务成本不到后者的三分之一；同时又比 Claude Fable 5.2 高出 5.5 分，而成本却只有其 5%。

另外，GPT-6.2 Astra 在 Terminal-Bench-Science 0.1 测试中取得了新高（该测试旨在评估模型在 Terminal 终端环境中执行科学工作的能力）。新模型的成绩也比 GPT-6 Astra 高出 9 个百分点，任务成本同样不到三分之一。

OpenAI 还表示，GPT-6.2 Astra 在 Vals Science Index 评测中也创下了新高（该测试要求模型解读真实的生物数据并运行实验，以推断模拟系统的工作原理）。

在 Artificial Analysis 的 AA-3D 评测中，该模型以 1318 Elo 排名第一，高于 Claude Fable 5.2 的 1271 Elo 和 GPT-6.2 Sol 的 1259 Elo。

另一款 GPT-6.2 Sol 则定位于日常工作，是一款兼顾效率和通用能力的模型。与 GPT-6.1 Sol 相比，新模型在智能体工作流、代码编写和多步骤任务处理方面有所提升，能够以更少的 Token 完成任务，并提供更加自然的文字表达。

OpenAI 称，在 Cognition 的 FrontierCode 2.0 评测中，GPT-6.2 Sol 的成绩与 GPT-6.2 Astra 相差不到 0.5 分，而任务成本约为后者的五分之一。在 LifeVal 日常任务评测中，GPT-6.2 Sol 的成绩超过 GPT-6 Astra，任务成本约为后者的七分之一。

价格方面，GPT-6.2 Astra API 标准价格为每百万词元输入 8 美元、每百万缓存词元输入 0.4 美元、每百万词元输出 40 美元。相比 GPT-6 Astra，新模型输入和输出价格均降低 20%，缓存输入价格降低 60%。

GPT-6.2 Sol 沿用 GPT-6.1 Sol 的 API 定价，每百万词元输入 2 美元、每百万缓存词元输入 0.1 美元、每百万词元输出 10 美元。

OpenAI 表示，在多项基准测试中，这两个模型都以远低于其他前沿模型的成本，实现了接近甚至超越其他模型的性能。

可用性方面，OpenAI 表示，两款模型自 11 月 17 日起向 ChatGPT Work 和 Codex 的 Plus、Pro、Enterprise、Business 及 Edu 用户开放。

Pro 500 用户可以使用两款模型的 Ultrafast 模式，Pro 200 用户则首次获得 GPT-6.2 Sol 的 Ultrafast 模式使用权限。符合条件的 Enterprise 和 Edu 用户还需要由工作区管理员启用相关功能。

开发者也可以通过 OpenAI API 调用 gpt-6.2-astra 和 gpt-6.2-sol，两款模型发布时均提供 Ultrafast 模式。

根据 OpenAI 官方发布说明，GPT-6.2 Astra 和 GPT-6.2 Sol 此次主要面向 ChatGPT Work、Codex 和 API，暂未同步加入 ChatGPT 普通聊天模式。