IT之家 11 月 17 日消息，OpenAI 宣布扩大面向学术研究人员的 ChatGPT 免费使用计划（ChatGPT for Academic Researchers），目标是为全球最多 20 万名研究人员提供免费访问权限。

OpenAI 今日宣布，新一轮申请将于当地时间 11 月 23 日开放，计划新增 5 万个免费访问名额。

根据 OpenAI 公告，此次新增名额将采用先到先得的方式分配，符合资格的前 5 万名申请者可以获得使用权限，不再采用此前试点阶段的抽签机制。

其中，每个名额包含申请者本人及最多两名合作者，三人均可免费使用 ChatGPT Plus。

按照这一安排，新一轮资助最多可覆盖 15 万名研究人员。OpenAI 表示，整个计划的目标是覆盖全球 20 万名研究人员。

此次计划提供的服务也有所调整。今年 7 月启动的试点项目为参与者提供 ChatGPT Pro，而新一轮申请将改为 ChatGPT Plus。OpenAI 表示，根据对试点项目使用情况的分析，大多数参与者的实际使用量都在 Plus 的额度范围内，因此调整服务等级，以便将免费使用权限扩展给更多研究团队。

OpenAI 透露，自今年 7 月试点启动以来，已有来自 33 个国家和地区的 2 万名研究人员加入该计划。符合条件且已经进入候补名单的申请者，将在新一轮申请开放前收到电子邮件，并获得账号激活说明。

参与者除了可以免费使用 ChatGPT 前沿模型，还能获得如何将 ChatGPT 应用于科研工作的相关培训。OpenAI 同时表示，通过该计划分享的数据默认不会用于训练其模型。

IT之家注意到，OpenAI 最初于今年 7 月 29 日推出该计划，最初目标是在 2027 年前向全球 10 万名科学家、数学家和工程师免费提供 AI 工具。此次调整将整体覆盖目标提高至 20 万人。

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