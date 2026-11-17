IT之家 11 月 17 日消息，OpenAI 昨天宣布推出儿童性虐待内容（CSAM）检测工具。该产品可中断有害行为，同时提供干预措施，并为负责儿童安全案件的执法调查人员提供支持。该工具将通过 OpenAI API，向经过审核的机构免费开放。

据介绍，OpenAI 已推出全新的图像分类器，用于检测潜在的儿童性虐待内容。该分类器会寻找虐待行为的视觉特征，帮助审核团队识别未曾见过的新图像，同时提供评分功能，帮助审核人员判断哪些图像可能需要优先处理。

美国国家失踪与受剥削儿童中心（NCMEC）在该工具的开发过程中提供支持，协助 OpenAI 完成训练、评估和实际部署工作。

同时该工具相比现有保护措施，可减少 48% 误标记图像数量。在标记的图像中，实际包含性虐待内容的可能性约为原来的两倍。invideo AI 测试显示，每四个被标记的案例中，就有一个最终被封禁。

此外，OpenAI 将在 ChatGPT 中新增产品警告。当用户试图寻找性虐待素材时，系统会中断相关操作、说明后果，并引导用户寻求帮助，以停止有害行为。一旦用户发出相关请求，他的 ChatGPT 账号将被暂时停用 24 小时，反复违规可能导致更长时间的封号，最终永封或被举报至有关部门。

OpenAI 已经与 Anthropic 和谷歌合作，共同委托制定一份关于如何应对 AI 系统中儿童性剥削与性侵害披露的新指南。该指南最近已由 Tech Coalition 发布，为开发者处理这些敏感情况提供了实用建议。