IT之家 11 月 18 日消息，在今天召开的 Ignite 2026 活动中，微软发布自研编程模型 MAI Code 2 和 MAI Code 2 Flash，并在 GitHub Copilot 上线。

IT之家附上相关视频如下：

定位方面，两款产品分别面向复杂软件开发与高频日常编程，主打在代码质量与使用成本之间取得更好平衡。

其中，Code 2 定位通用编程模型，可用于深度排查程序错误、跨多个文件修改代码、理解整个代码仓库及开发用户界面。微软称，该模型强调直接给出实用的代码修改方案，减少开发者与 AI 之间不必要的反复沟通，帮助代码走向实际部署。

Code 2 Flash 则更侧重轻量、高频的工作，例如解释代码、定点修改、修正常见问题和快速迭代。两款模型均支持由 AI 调用工具、分步骤推进开发任务的工作方式。

性价比是此次发布的主要卖点。微软表示，在其公布的四项编程基准平均结果中，Code 2 达到 GPT-6.1 Sol 约 98% 的表现，价格约为其 40%。

官方测试数据显示，MAI Code 2 的平均单次任务成本仅为 $0.309，大幅低于 GPT-6.1 Sol 的 $0.761，更是仅为 Claude Opus 5.5（$6.306）的约 5%。在保持顶尖工程性能的同时，它帮企业大幅削减了 AI 算力账单。

主打轻量高效的 MAI Code 2 Flash 在享受 50% 促销定价下，单次任务平均成本低至 $0.052。其性能比肩甚至超越竞品旗舰轻量模型，成本却仅为 GPT-6 Luna 的 65% 和 Claude Haiku 5.5 的 20%。

在 DeepSWE 1.1、Terminal-Bench 2.1 和 SWE Atlas 三大权威测试中，MAI Code 2 Flash 拿下了 61.0% 的平均通过率，超越 GPT-6 Luna（55.1%）与 Claude Haiku 5.5（53.9%）。以更低廉的价格实现更高的代码交付质量，重新定义了轻量级编程模型的性价比标杆。

使用门槛方面，Code 2 面向 Copilot Pro、Business、Enterprise 等符合条件的订阅用户；Flash 的覆盖范围还包括 Free 和 Student 用户。企业开发者可根据任务难度与调用规模，选择不同模型。