IT之家 11 月 18 日消息，据 CNBC 报道，英伟达新任董事会主席哈维 · 琼斯（Harvey C. Jones）在今日的财报电话会议上表示，董事会无意让黄仁勋（Jensen Huang）回归、重新担任公司 CEO。

琼斯在电话会议上谈及黄仁勋离职一事时表示，黄仁勋是在披露个人行为后辞去 CEO 职务的，相关行为“与公司的行为准则、标准和文化规范不符”。“英伟达董事会一致接受了他的辞呈，并且无意让黄仁勋重新出任 CEO。”

对于黄仁勋离职的具体情况，琼斯拒绝进一步透露细节，表示目前仍有独立调查正在进行，董事会将在适当时候公布更多信息。

在接任安排方面，英伟达首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）目前担任临时 CEO，同时继续兼任 CFO。琼斯表示，董事会已经聘请高管猎头公司海德思哲（Heidrick & Struggles），负责寻找正式 CEO 人选，候选人范围包括公司内部和外部人士。

琼斯还对克雷斯及现有管理团队表达信心，称英伟达拥有经验丰富的领导团队，公司业务、客户承诺和产品路线图将继续推进。

此外，琼斯透露，英伟达已成立国家安全与出口管制监督委员会，由独立董事、外部顾问及法律顾问组成，负责加强公司在国家安全和出口管制事务上的监督，并加强与美国政府相关机构的沟通。

作为英伟达董事会主席，我谨代表董事会发表简短声明。英伟达是一家实力非凡的公司。其实力源于杰出的员工、开创性的技术以及堪称典范的执行记录。我们的财务业绩就是最好的证明。 11 月 12 日，我们的董事会宣布，在披露了黄仁勋的个人行为与公司《行为准则》、标准及文化规范不符后，黄仁勋已自愿辞去总裁、首席执行官及董事职务。英伟达董事会一致接受了他的辞呈，且不打算让黄仁勋重新担任 CEO。董事会任命英伟达长期任职且广受尊敬的 CFO 科莱特 · 克雷斯担任临时 CEO。此外，董事会宣布已启动永久 CEO 的遴选工作，并已委托海德思哲负责此次遴选。 尽管此次人事变动出乎意料，但董事会采取了审慎的行动，并始终以公司员工、客户、合作伙伴及股东的最佳利益为出发点。今天上午，公司宣布董事会已成立国家安全与出口管制监督委员会，该委员会将由部分独立董事、高级外部顾问及法律顾问组成。 该委员会将加强 —— 请原谅，将加强我们与美国政府（包括所有相关机构）的沟通与协作。我们不会就此发表评论，也不会回答相关问题。

从董事会的角度来看，我们非常重视此次遴选工作。我们将同时考虑内部候选人和外部候选人。董事会深知，我们正生活在一个由先进半导体技术与国家安全局势共同推动市场发生重大变革的世界中。新任 CEO 必须非常谨慎地应对这些挑战。因此，遴选工作将十分彻底，我们希望尽快任命一位正式的 CEO，但在找到完全合适的人选之前，我们绝不会仓促决定。

IT之家此前报道，英伟达于 11 月 12 日发布公告，宣布黄仁勋辞去公司总裁、CEO 及董事职务。公司首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）被任命为临时 CEO，董事会同时启动新任 CEO 遴选工作。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，琼斯于 11 月 11 日获任英伟达董事会主席，此前自 1993 年起担任公司董事。

北京时间今日凌晨，黄仁勋在 X 平台发布声明，承认自己在个人生活中犯下严重错误，并表示完全承担相关责任，愿意配合董事会的独立调查。

黄仁勋还透露，自己离开英伟达后，收到公司员工、投资者、商业合作伙伴及客户的大量呼吁，希望其重新担任 CEO。他表示，如果董事会认为回归符合股东、员工、公司及美国的最佳利益，自己愿意重新出任 CEO。

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