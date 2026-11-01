IT之家 11 月 18 日消息，英伟达联合创始人及前首席执行官黄仁勋在风波后首次打破沉默，他在最新发表的声明中表示，若董事会允许，他愿意在卸任后重返公司担任 CEO。这也是他自 11 月 12 日辞职以来，首次公开谈论重返岗位这一话题。

黄仁勋提到，过去一周，自己深受朋友、行业同仁以及素未谋面之人的爱与支持的感动。感谢所有对自己的家人和自己伸出援手的人，这份情谊意义非凡。他称，如果董事会认为自己的回归最符合股东、员工、公司及美国的利益，将荣幸地回应这些呼声，重返 CEO 的岗位。

黄仁勋还就其不忠行为向家人和员工道歉，承认在私生活中犯了“严重错误”。

“我没有达到英伟达对每个人的期望标准，”黄仁勋写道，“我为董事会制造了问题，对此深感后悔。”

据IT之家此前报道，今年 11 月 12 日，英伟达董事会今日宣布，黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即刻生效。英伟达执行副总裁兼 CFO 科莱特 · 克雷斯同意出任临时 CEO，在董事会选出正式继任者前兼任这一职务，并继续担任执行副总裁和 CFO。

英国《金融时报》此前报道，黄仁勋正考虑重返英伟达担任首席执行官。如今他在硅谷的多位盟友正向英伟达董事会施压，要求公司重新任命他。据多名知情人士透露，黄仁勋已经和亲信讨论了重返公司的可能性。与此同时，英伟达董事会还在开展独立调查。