IT之家 11 月 18 日消息，微软今日宣布，未来的 Windows 版本将默认提供 PowerShell 7，逐步推动这款现代化命令行工具取代 Windows PowerShell 5.1。

微软 PowerShell 团队高级产品经理杰森 · 赫尔米克（Jason Helmick）介绍称，从下一个 Windows 版本开始，PowerShell 7 将作为 Windows PowerShell 5.1 的升级版本纳入系统。这也是 PowerShell 团队长期以来希望实现的目标之一。此前，Windows 内置的是 Windows PowerShell 5.1，而持续开发、支持跨平台运行并获得新功能的则是 PowerShell 7。

IT之家注意到，根据微软发布的 KB5137172 支持文档，Windows PowerShell 5.1 已正式进入弃用阶段，不再进行主动功能开发，但目前仍是 Windows 的组成部分，并继续获得与 Windows 生命周期对应的安全更新。依赖该版本的现有脚本和工具也不会立即停止运行。

微软公布的时间安排显示，最新的 Windows Server 2025 和 Windows 11 26H2 是最后默认启用 Windows PowerShell 5.1 的版本。从下一个 Windows 版本开始，Windows PowerShell 5.1 将转为按需功能（FOD）并将在未来版本中彻底移除（具体时间将根据使用数据确定，并提前公布）。

微软特别强调，此次调整不会要求用户立即修改现有脚本。PowerShell 7 与 Windows PowerShell 5.1 可并行运行，原有自动化任务、计划任务和系统服务仍可继续使用旧版环境，用户可以根据实际情况逐步迁移。

不过，两者并非完全兼容。微软指出，部分脚本可以直接在 PowerShell 7 中运行，另一些则需要修改，还有部分脚本可能需要继续使用 Windows PowerShell 5.1。微软建议管理员提前检查脚本、计划任务、安装程序和管理代理，确认哪些工具依赖 powershell.exe 或旧版模块。

微软还披露，PowerShell 7 目前通过 MSIX 软件包交付，部分功能仍在完善，包括以 SYSTEM 账户运行、支持 DISM 命令以及计算机范围的设置等。这些功能涉及计划任务、系统服务、设备管理脚本和远程管理等场景，相关工作仍在推进。

微软此次还计划投入资源完善脚本迁移工具和兼容性检查能力，帮助管理员识别现有自动化环境中的依赖关系、发现潜在兼容性问题，并获得相应修改建议。微软同时成立 Inbox Working Group，负责收集和分流影响 PowerShell 7 在 Windows 中运行的问题。

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