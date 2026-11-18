北京时间 11 月 18 日，AI 芯片巨头英伟达公司今天发布了 2027 财年第三季度财报。财报发布后，英伟达临时 CEO 科莱特 · 克雷斯 (Colette Kress)、新任董事会主席哈维 · 琼斯 (Harvey Jones) 出席了电话会议，回答分析师提问。

这是黄仁勋辞去 CEO 后，英伟达首次举行财报电话会议，许多问题正等待解答。

以下是第三财季财报和电话会议要点：

—— 英伟达第三财季营收为 1158.44 亿美元，较上年同期的 570.06 亿美元增长 103%；净利润为 652.87 亿美元，较上年同期的 319.10 亿美元增长 105%。

—— 琼斯发表了开场讲话。他表示，黄仁勋在披露其个人行为后自愿辞去了 CEO 职务，这些行为“与公司的行为准则、标准和文化规范不符”，“英伟达董事会一致接受了他的辞职，并无意让黄仁勋重新出任 CEO”。

—— 琼斯表示，公司不会在此次电话会议上就黄仁勋离职的具体情况或相关调查作出回应，也不会回答有关这些问题的提问。

—— 琼斯称，“这次 CEO 遴选将是全面而深入的”，在“找到合适的人选”之前，公司不会仓促推进这一进程。

—— 琼斯表示，新成立的国家安全与出口管制监督委员会将加强英伟达与美国政府所有相关部门的沟通与合作。

—— 克雷斯表示，2028 财年公司营收预计增长 75%，高于上季度预计的 70%。

—— 克雷斯称：“我们对创新的热情不会改变，我们对客户、合作伙伴和股东的承诺也不会改变。”

—— 克雷斯表示，英伟达致力于培养充满活力的开放模型生态系统。此前，开放模型的支持者们一直担心，英伟达的动荡可能会损害此类 AI 模型的发展。

—— 英伟达表示，对 Hugging Face 的收购仍在按计划推进。

—— 克雷斯透露，今年，顶尖模型开发商预计将为英伟达数据中心业务贡献 15% 的收入。她强调，开放模型正日益兴起，意在表明英伟达的财务前景并不完全依赖于 OpenAI 和 Anthropic。

—— 英伟达表示，在支持新型云计算服务商 (Neocloud) 客户方面，公司将采取“审慎且有选择性的”策略。这一新表述表明，英伟达计划在为客户提供资金支持时更加谨慎。

—— 克雷斯强调，Vera CPU 的需求强劲，并表示 2028 财年 CPU 总收入将增长一倍以上。对于一个刚刚进入独立 CPU 市场的厂商而言，这一表现相当出色。

—— 她表示，公司的业绩展望中不包含任何获得出口许可的 Hopper 系列产品，这意味着英伟达可能放弃了美国政府此前已经批准出口的相关产品的销售。

—— 克雷斯回应公司动荡称，目前最关心员工，公司员工都恪尽职守，并表示：“在这一过渡时期，我们会照顾好员工。”

—— 谈及上周的领导层变动，克雷斯表示：“我们的领导团队坚强有力。我们拥有全球最优秀的技术人才。”

—— 克雷斯称，公司业务“一切照常”。

—— 在回应有关美国出口限制的问题时，克雷斯表示，英伟达将花一些时间研究美国周一公布的新出口管制措施所带来的影响。尽管如此，公司仍有信心实现明年收入增长 75% 的业绩预期。

—— 琼斯表示，董事会认识到，先进芯片和国家安全因素正在推动“我们的市场发生重大变化。我们的新任 CEO 必须非常谨慎地应对这一复杂局面”。

—— 英伟达股价盘后一度上涨 5%。